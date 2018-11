Jorge Morillo: «He buscado el mejor momento para marcharme» El conocido educador que desempeña su labor social en El Vacie y otras zonas de Sevilla desde hace 34 años anuncia su retirada y reafirma sus convicciones religiosas

Pedro Ybarra Bores

El educador Jorge Morillo dará a conocer el próximo jueves los motivos que le han llevado a decidir concluir, tras pensarlo durante «dos ó tres años», la actividad que realiza desde hace 34 años. Morillo recuerda que «todas las cosas que empiezan se terminan, y he buscado el mejor momento para marcharme. Lo he hecho con tiempo, porque desde ya hasta el 30 de junio hay tiempo para cerrar las actividades pendientes». A sus 61 años, entre las razones que esgrime para dejarlo es que «no quisiera acabar con 80 años o tener que dejarlo por una enfermedad. He elegido este momento para darle una oportunidad a todo el mundo, para que haya una despedida», dice.

Los colaboradores de todos estos años (Betis, Fundomar o Banco de Alimentos) ya conocen la decisión y de momento «no hay ningún relevo, «así que lo más probable es que la actividad que venía realizando dedicándome a los más excluidos se paralice». Actualmente la desarrolla en cinco puntos: Tres Mil Viviendas, El Vacie, Torreblanca, la parroquia Divino Salvador de Dos Hermanas y San Juan de Aznalfarache, y asegura que después de tanto tiempo se queda «con el cariño de la gente. Historias de personas por la que nadie da un duro con las que he podido tocar el cielo con la punta de los dedos. Si los conoces por dentro tienen un corazón de oro. Son personas muy agradecidas», indica.

Morillo asegura hablar siempre «de corazón» y reconoce que el arma secreta más fuerte que ha tenido siempre «ha sido la transparencia. He tenido la suerte de que nadie me ha manipulado nunca», afirma. Señala también que su mujer dice de él que es «muy poco realista», «y es verdad. Pero si fuera realista no hubiera hecho todo lo que hice».

Durante todos estos años también se ha encontrado en el camino con personas que han cuestionado su labor, pero sigue teniendo convicciones religiosas muy fuertes, «un hombre de profunda fe», apunta.

«Me he dedicado a servir a los más pobres. Serviré siempre a los más pobres y a los más necesitados, que no tienen por qué ser los de El Vacie, porque puede ser cualquiera, rico o pobre. No hay nadie mejor que nadie», afirma, aunque cree que «los años de crisis la gente entendió más mi labor y que había que achuchar y echar una mano». Asegura que se va con «honestidad», una de las cosas importantes que le enseñó su padre: «Tengo claro que lo que voy a decir en la rueda de prensa es lo que me salga del corazón, y lo he trabajado mucho para no hacerle daño a nadie, pero sí para decir la verdad», afirma.