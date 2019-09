Entrevista José Luis del Valle: «Sevilla necesitaba un centro comercial de estas características» El presidente de Lar España, promotor de Lagoh, admite que este proyecto «es el buque insignia de la compañía»

José Luis del Valle (Madrid, 1964), conoció la Sevilla de las tiendas de barrio y de las madrugadas interminables. La Sevilla de antes de la Expo. Llegó a la ciudad en 1981 para gestionar las minas de Aznalcóllar. El yacimiento estaba entonces en manos del Banco Central, que lo convirtió en un negocio tan rentable que atrajo la atención de una empresa sueca, Boliden. «Quién podría pensar que diez años después iba a ocurrir aquel desastre», lamenta este ingeniero, que inauguró el jueves el centro comercial más grande de Andalucía, situado en Palmas Altas, otro vínculo que crea con su ciudad de acogida.

¿La construcción del centro comercial Lagoh se ha convertido en un nexo de unión con Sevilla?

No, eso me viene de lejos. Hace cuarenta años que mantengo un nexo de unión con Sevilla. Viví aquí ocho años y cuatro de mis hijos son sevillanos.

¿Y eso ha tenido algo que ver para desarrollar aquí el proyecto?

No la parte sentimental, pero el conocimiento de la ciudad sirvió mucho para tomar la decisión. Conocer la ciudad y conocer los puntos fuertes y débiles del comercio, conocer la competencia. Creo que ayudó mucho para adoptar una determinación que ahora se ha visto que era muy buena. Aunque cuando se plantea meter más de 250 millones de euros en un proyecto nuevo empezando de cero, siempre hay que verlo con mucho detalle, hacer un plan de negocio muy profundo de todo lo que se puede conseguir y valorar el riesgo, que al principio, siempre es muy superior. Hoy nos parece que era una decisión muy fácil, pero lo cierto es que no lo era y conocer la ciudad bien y a fondo ayudaba a tomar la decisión correcta.

Juan Flroes

¿Ha encontrado una ciudad muy distinta a la que conoció?

Muy distinta. Estuve viviendo aquí desde el año 81 al 88 más o menos y luego también me tocó la época Expo. Fue una etapa muy importante, porque cuatro hijos míos nacieron aquí y sigo viniendo todos los años. Soy hermano de la Candelaria y todos los Martes Santos salgo de nazareno. Pero nazareno de cirio, aunque a ahora llevo, a veces, la vara. Esa relación con la ciudad es un muy importante y a través de eso he visto el cambio de Sevilla con los años.

Desde luego ha ganado en centros comerciales, que proliferaron por Sevilla y su área metropolitana. Hace justo un año se inauguró Torre Sevilla y ahora el mayor de toda Andalucía. ¿No son demasiados?

Lagoh no es un centro comercial al uso, es un centro comercial, pero también de ocio, entretenimiento, restauración. Nuestro modelo se basa en crear un punto de encuentro y todos los espacios que hemos diseñado y construido en España e incluso los que hemos comprado tiene ese objetivo. La parte comercial la tiene que tener, esto es un centro comercial, pero que tenga esa oferta de ocio, entretenimiento y restauración es lo que lo diferencia. Hemos levantado otro en la Comunidad Valenciana recientemente y hemos comprado otros, pero este era el proyecto clave. Para nosotros s el buque insignia. Y no es una decisión tomada a la ligera, hemos visto que en Andalucía en general y en Sevilla en particular había una necesidad de un centro de estas características, que vaya más allá de lo comercial. Lo vimos desde el primer momento y creo que hemos acertado.

¿Qué le hace a pensar que será un éxito?

Ya es un éxito. Hace más de un año que lo tenemos todo contratado. El interés de las grandes firmas fue inmediato desde el primer momento. Los operadores también veían que esa necesidad que nosotros creíamos que existía. Hace un año que tenemos prácticamente el cien por ciento alquilado, lo que demuestra que el éxito no es sólo nuestro, también de los socios que están aquí en nuestras tiendas y eso nos reconforta.

El comercio tradicional ha mostrado su recelo ante esta nueva oferta. ¿Tiene motivos para temerle a Lagoh?

Creo que una buena parte de las tiendas que hoy están aquí que no estaban en Sevilla. Es decir, son nuevas y creo que esto va más allá de la experiencia de compra. Nuestra competencia no son las tiendas de los barrios o del Centro de Sevilla. Nuestra competencia son otros centros comerciales y crear nuevas necesidades, no solo de compra, sino de entretenimiento, ocio y restauración. Convertir todo esto en un punto de encuentro. Ahora se habla mucho de que con el «e-commerce» y las tiendas on line la gente se va a quedar en casa sin ir a ningún sitio a comprar y eso realmente puede que ocurra en otros países, a lo mejor en países nórdicos. En España una parte también va a ir ahí, pero eso no impide que los centros comerciales sigan teniendo un auge, porque son más que un complejo de compras.

Juan Flores

Aquí no hemos visto cierres de centros comerciales, pero sí de negocios muy asentados por la competencia del comercio electrónico y se da la causalidad de que Lagoh es prácticamente vecino de Amazon, que se ha establecido en Sevilla. ¿Realmente no será una competencia?

Que el comercio electrónico va a tener un hueco y que seguirá creciendo a unas tasas elevadas es una realidad, pero desde nuestro punto de vista hay bastante complementariedad. Hay un concepto del que se habla mucho que es el omnicanal. El cliente de comercio electrónico viene a recoger productos que compra a los centros comerciales o vienen a testarlos aquí. Creo que hay que ver cómo se pueden complementar las dos experiencias: la de comprar desde tu casa que te da una comodidad y luego la de ver el producto, tocarlo, recogerlo, devolverlo. Creo que el centro comercial es bastante complementario al comercio on line, pero que este va a seguir creciendo es innegable, porque parte todavía de una base muy baja. Estamos convencidos de ello, de que tiene su recorrido, pero nosotros, los comercios físicos, también lo tenemos. El mejor ejemplo es Amazon, que antes no tenía tiendas físicas y ahora las tiene en Estados Unidos. Hoy vende libros por esta vía. Hay complementariedad, porque además de su canal electrónico, que es muy exitoso, tiene grandes oportunidades a través de una tienda física.

La ubicación es otra de las decisiones que sorprendió, porque hubo muchas dudas sobre los accesos, una zona totalmente baldía, junto al gran punto negro de la movilidad en Sevilla. ¿Por qué Lar España pensó que es la adecuada?

A nosotros la elección del lugar no nos generó dudas, lo que generó fue una mayor necesidad de inversión para construir todos los accesos y, evidentemente, uno de los temas relevantes en cualquier centro comercial es la manera de llegar y la posibilidad de venir en coche que aquí tenemos. Otra cosa que nos viene bien es la posibilidad de acceder en transporte público y a pie. Todo eso lo reunimos en este entorno, donde también previsto un crecimiento en la zona residencial. Por eso había que diseñar bien los accesos, había que invertir, probablemente, más de lo que se dijo en un principio y había que contar con una opción que transporte público que puede tener más recorrido.

¿Más recorrido en qué sentido?

En que va a haber más transporte público. Si aquí se está pensando en construir la Ciudad de la Justicia y un nuevo barrio, creo que el transporte público en esta zona va a ir a más y eso es algo que nos interesa. Somos una empresa que cuidamos mucho el medio ambiente y procuramos desarrollar proyectos sostenibles que puedan incluir el transporte colectivo.

¿Eso quiere decir que pueden influir para la ampliación de las líneas de metro para que llegue hasta Palmas Altas?

A nosotros, la verdad, es que nos gustaría mucho que el metro pudiera llegar hasta esta zona, pero las administraciones públicas no nos han dicho que quepa la posibilidad, al menos con ese nivel de detalle. Sabemos que es algo que pueden considerar en un futuro y si lo consideran, creemos que va a venir muy bien. Quizá no tanto por acercar el centro comercial al centro de la ciudad, sino por acercarlo de una forma más sostenible, que para nosotros es importante. Y no basta decirlo de boquilla, hay que decirlo de verdad y, si eso se concreta, estaremos encantados.

¿Va a ser este centro comercial el modelo de los futuros proyectos que inicie Lar España?

Sí. Nosotros hemos comprado centros ya existentes y hemos desarrollado otros. Es cierto que tenemos otras posibilidades en cartera y si esto es un éxito como parece que lo es, eso nos va a dar una mayor posibilidad de acometer inversiones en nuevos centros comerciales empezando desde cero, con la primera piedra. Ojalá sea así. Todo apunta a que lo va a ser.

¿Se refiere al proyecto planteado en Córdoba que está vinculado a una promoción de 2.000 viviendas?

El proyecto de Córdoba tiene dos partes y de ellas Lar España se encargaría de todo lo que sea centro comercial, si es que finalmente se lleva adelante, que es algo que todavía está sobre el papel.

¿Y se va a hacer un centro comercial en Córdoba de las características de Lagoh?

Todavía no hay ninguna decisión tomada sobre ese proyecto. Está aún en un proceso de búsqueda de aprobaciones, de diseño y demás. Con el éxito de Lagoh es posible que esa oportunidad se pueda concretar, pero hoy por hoy no hay ninguna decisión tomada sobre la construcción de un centro comercial en Córdoba. Yo aspiro a que sí, porque esto que está ocurriendo en Sevilla nos va a dar el empujón para poder afrontar ese y otros proyecto con más ganas.