Josué Brachi: Levantar el peso de la pasión

Jaime Parejo Sevilla Actualizado: 18/10/2019 13:04h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hablar de halterofilia en España en la actualidad es hacerlo de Lidia Valentín, en mujeres, y de Josué Brachi, en hombres. Este último es un exponente de que los deportistas sevillanos también pueden alcanzar grandes cotas en deportes considerados minoritarios. Con 27 años de edad, este menudo levantador de pesas de la capital hispalense capaz de suspender tres veces su propio peso, ya ha vivido la experiencia de estar en unos Juegos Olímpicos, el sueño de cualquier deportista. «Fue inolvidable. Eso que dicen que como unos Juegos Olímpicos no hay nada es verdad. Es otro mundo, un universo en el que se te valora y se te ve, la gente se fija en tu deporte», señala el haltera.

El cambio en su categoría a -61 kg y la dura competencia no frenan la ilusión del sevillano de seguir representando a España en la gran cita en Japón

Pero la experiencia de Río 2016 no le deja conforme, más bien lo contrario. Aspira a seguir dando que hablar de su deporte y de su ciudad en la cita del año que viene en Tokio 2020. «Es un reto difícil, pero no imposible. Estamos bien posicionados, pero hay que dar el callo en todas las competiciones venideras», reconoce Brachi, que no cree que haya nada negativo en su actividad, ya que «todo lo que hago me gusta». Eso sí, lo que hace, lo hace desde Sevilla, rompiendo con el estereotipo de que, para competir a nivel internacional, hay que irse a alguna gran capital como Madrid para crecer. «Mi motivo para trabajar en Sevilla, al margen de una lesión larga que tuve estando en Madrid, fue la familia. Soy una persona muy familiar y todos los domingos hacemos algo. Estando allí no sentía que formaba parte de mi propia familia, y no quería eso», advierte.

Estar ejerciendo su profesión en la ciudad en la que se crió no evita que sea crítico con cosas que observa que no se hacen bien, sobre todo en materia deportiva. «Creo que Sevilla aun no está preparada para el deporte de elite. En la disciplina en la que mejor debería estar adaptada, como es el caso del piragüismo o el remo, tengo amigos que la practican y me dicen que sitios como el Centro de Alto Rendimiento de la Cartuja está muy mal, no hay buena comida y tiene carencias. Podría ser una de las mejores ciudades para albergar deportes de interior, por su clima, es una pena que no se invierta más», señala un Brachi esperanzado en que las cosas cambien: «Es verdad que se están creando infraestructuras y que, poco a poco, se apoya a los deportistas, y eso es de valorar».

Un deportista de elite, en una disciplina minoritaria como la haterofilia, no puede dormirse en los laureles, tenga éxito o no. Su profesión no le otorga réditos económicos para pensar en un futuro cómodo y desahogado, por lo que en su mente también debe ir valorando qué hará cuando cambie el peso de los gimnasios por el de la vida fuera del deporte. «Tengo una edad y me tengo que plantear cosas, de qué voy a vivir el día de mañana. Tengo proyectos en mente para cuando acabe mi carrera deportiva», señala. Es lo que tiene cargar con el peso de su pasión.