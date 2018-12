Entrevista Juan Arana: «Es un gran error identificarse con un partido político como si fuera un equipo de fútbol» El filósofo y catedrático de la Hispalense elogia a los indecisos «porque son los únicos capaces de no votar siempre a las mismas sigas sino al que lo haya hecho mejor, proponga mejores cosas o tenga un mejor candidato»

Juan Arana Cañedo-Argüelles (San Adrián, Navarra, 1950) es catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla, académico numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y profesor visitante en las universidades de Maguncia, Münster y París VI –La Sorbona–.

Dirige la revista de filosofía «Naturaleza y Libertad» y es autor de numerosos libros, entre ellos varios sobre Borges y Octavio Paz. Aunque podría haberse jubilado, sigue ejerciendo la docencia y centra su labor de investigaciónen la filosofía de la naturaleza, la ciencia, la religión y el conocimiento.

Este domingo votan los andaluces y se da una paradoja: la mayoría dice que quiere un cambio pero la mayoría reconoce que votará a la opción que lleva gobernando la región casi 40 años. ¿Esta paradoja cómo podría explicarse?

Creo que aquí nos identificamos con los partidos políticos de la misma manera que con los equipos de fútbol. E igual que somos sevillistas hasta la muerte, también lo somos de los principales partidos. Esto es un profundo error. Me gustaría escribir un artículo titulado «Elogio de los indecisos» porque creo que son los indecisos los que sostienen esta democracia porque son los únicos que son capaces de no votar siempre a las misma siglas sino al que lo haya hecho o mejor, o piensen que pueda hacerlo mejor. A mí me gustaría ser de esas personas que no vota siempre al mismo partido y que ejerce su voto en función de su ejecutoria de los últimos años, qué candidato presenta, si es bueno o malo.

¿Qué opina de que haya algunos partidos que digan que bajo ninguna circunstancia pactarán con otros? Dicen que por encima de su cadáver...

Me parece triste que las alianzas poselectorales estén ya cerradas de antemano, y que tal partido diga que no puede pactar nunca con tal otro. Tendríamos que ser capaces, como los alemanes, de pactar con independencia de los postulados ideológicos. Allí la derecha ha pactado con los verdes y esa coalición entre un partido de derecha y otro de izquierda puede ser buena para los intereses generales. La superación del bipartidismo me parece buena pero desearía que hubiera más pragmatismo, más negociación y más capacidad de entendimiento entre los políticos. Que se cierran puertas a cualquier alianza me parece malo.