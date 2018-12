Tribunales La juez pide a la Universidad de Sevilla los papeles del máster del socialista Carmelo Gómez El diputado confesó que no había cursado estos estudios, pero sus datos constan en el expediente como alumno becado por los ERE y la Hispalense asegura que se matriculó

Alberto García Reyes

Sevilla

La juez María Núñez Bolaños ha emitido una providencia en la que reclama a la Universidad de Sevilla toda la documentación que obre en su poder acerca del máster «Gestión integral de asociaciones sin ánimo de lucro: fundaciones y ONG» impartido por la Hispalense en 2007 gracias a una ayuda de 30.000 euros con cargo al «fondo de reptiles» de los ERE de la Junta de Andalucía. En el expediente de aquella ayuda consta que el dinero se adjudicó para abonar las becas de varios alumnos, entre los que se encontraban los socialistas Carmelo Gómez y Francisco Javier López Franco, ambos del núcleo duro de Susana Díaz en Sevilla. Sin embargo, no podían optar a estas becas por carecer de los estudios necesarios para cursar ese grado.

El propio Carmelo Gómez lo confesó en su declaración como testigo ante la juez, a la que dijo que no pudo haber hecho nunca ese curso porque no tenía estudios superiores y su titulación se limitaba a un grado de técnico superior en Dietética que realizó en la universidad a distancia Isabel I de Burgos. Gómez confesó incluso que sus únicos estudios en la Universidad de Sevilla fueron de primero de Podología, pero que nunca los terminó. Y en su testifical admitió que todos los datos que aparecen en el expediente coinciden con los suyos, incluida su dirección, aunque matizó que no recordaba si en esa época usaba el correo de la Diputación que consta en autos porque no podía precisar en qué puesto institucional trabajaba exactamente en esos momentos, ya que el diputado andaluz ha tenido cargos en el Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación y la Junta.

La Universidad confirmó a ABC que Gómez se había matriculado y constaba como apto, documentos que había hecho llegar al juzgado. Pero la Fiscalía ha solicitado ahora más información. Concretamente, en un escrito presentado el pasado 12 de noviembre, las fiscales que llevan el caso hacen hincapié en que varios testigos han declarado «no haber asistido al máster ni haber recibido ningún título», unas confesiones de las que «resultan indicios, siempre de forma presunta, de que no todos los alumnos formalizaron la matrícula o recibieron título o fueron alumnos del máster», de ahí la necesidad de reclamar a la Universidad toda la documentación de aquel curso que tenga en su poder.

La juez Núñez Bolaños ha admitido esta solicitud y ha enviado a la Hispalense una providencia en la que le exige que «remita las matrículas formalizadas de los alumnos matriculados del máster y título de experto, así como certificación de acreditación de superación del máster y certificación de los títulos de experto que fueron expedidos en su caso».

Con estos documentos se podrá comprobar si Carmelo Gómez dijo la verdad como testigo en sede judicial o, como sostiene la Universidad, se matriculó en el máster a través de una beca de los ERE que Gómez negó en todo momento.