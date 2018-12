Consumo ¡Ojo con los juguetes que se venden en bazares y tiendas baratas! La Junta de Andalucía detecta que más del 13 por ciento de los productos inspeccionados eran peligrosos

Mercedes Benítez

Más del trece por ciento de los juguetes inspeccionados este año eran peligrosos. Es un dato facilitado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que tiene las competencias en materia de consumo, y que confirma que, aunque han bajado con respecto al pasado año, sigue habiendo numerosos juguetes que entrañan peligro para los pequeños.

Así, la Junta de Andalucía ha llevado a cabo en la campaña de inspección de juguetes, que aún no ha finalizado, ha detectado al menos 442 irregularidades en toda Andalucía que le llevaron a realizar inspecciones de los productos destinados a menores de catorce años.

De entre ellas, al menos en 61 casos la inspección resultó positiva. Es decir, había algo anómalo.Esto supone un 13,80 por ciento de los juguetes y que la cifra baja con respecto a la del pasado año cuando se detectó que más de un 19 por ciento de los juguetes revisados presentaban irregularidades o peligros para los niños.

En cualquier caso y, a fatal de que finalice la campaña ya que aún se están realizando inspecciones, Consumo alerta de los peligros de comprar en bazares y tiendas de precio reducido.En este sentido, se insiste en que ha sido en este tipo de establecimientos donde se presentan más incumplimientos tanto en el etiquetado como en seguridad. Y se advierte que los que más irregularidades presentan son los importados de países asiáticos y vendidos en este tipo de establecimientos.

¿Son reincidentes los juguetes que presentan deficiencias? Según Consumo, lo normal es que si se decreta la retirada del producto del mercado, ésta se lleve a cabo ya que la actuación de la Administración tiene como principal finalidad que ésta se lleve a cabo.

Cuando se detectan problemas de seguridad en los productos se incluyen en la red de alertas de consumo, con un sistema de intercambio rápido de información para trasmitir notificaciones de productos inseguros que existen a nivel de la Unión Europea.

Es el caso de productos que puedan tener piezas pequeñas que puedan producir asfixia, que tengan partes que puedan desprenderse, con cintas elásticas o cuerdas sueltas que permitan enredarse al acuello o pinturas que puedan desteñirse para los menores de tres años. En el caso de los juguetes para niños mayores de tres también hay que esta alerta con los que tienen filos o puntas, los juguetes eléctricos que no cumplan todos los requisitos, que contentan dispositivos que produzcan calor, pinturas que puedan ser tóxicas y otros muchos que puedan suponer peligros para los pequeños.

La Junta de Andalucía advierte de los incumplimientos más detectados se encuentras los relacionados con el etiquetado.Como que no figure la marca comercial (que se detectó en el 4,94 por ciento)o no esté indicada la dirección del fabricante (en un 9,91 por ciento). Pero Consumo también avisa que más de un 18 por ciento de los patines o bicicletas de juguete que no llevan instrucciones donde se advierte de que deben usarse con prudencia para evitar caídas o choques a otras personas. O que hay un 14 por ciento de estos que no avisan de que se recomienda equipos de protección como cascos, rodilleras o guantes.