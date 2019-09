Inauguración del centro comercial Lagoh Lagoh se inaugura con un recuerdo a la Expo Un espectáculo en el lago que le da nombre apela al recuerdo sentimental en una gala con las actuaciones de Carlos Jean e India Martínez

Las luces del centro comercial Lagoh han dado cuenta de que el milagro se podía obrar, aunque a veces el milagro llegue con alguna gotera. Las instalaciones de este megaproyecto están totalmente a punto para recibir a los primeros invitados, que se han concentrado en la puerta de entrada. La consigna era no quedarse parado, tantos metros por visitar han animado a moverse por el complejo, que ya ha tenido que afrontar el primer contratiempo: la rotura de una tubería ha inundado el garaje subterráneo y ha dado pie a fabular con la posibilidad de que alguien le hubiera quitado el tapón al lago. Nada más lejos.

El incidente apenas se ha quedado en una anécdota que no le ha restado protagonismo a la inauguración. Como anfitriones han ejercido los principales responsables del grupo Lar España, promotor del centro, que han mostrado los distintos espacios a una comitiva en la que no faltaba nadie, hasta el alcalde de la ciudad, Juan Espadas, que no ha podido asistir al acto por su viaje a Nueva York, se ha hecho presente a través de un vídeo que se ha proyectado durante su turno de palabra.

José Luis del Valle, presidente de la sociedad, ha recibido uno por uno a autoridades y periodistas a los que ha conducido por el interior del recinto hasta llegar al gran lago de 9.000 metros cuadrados. Allí se ha concentrado la animación y allí se han pronunciado los discursos. «Lagoh es el buque insignia de Lar España», ha señalado, un proyecto de ciudad que «es mucho más que un centro comercial, es un punto de encuentro». Del Valle, como después ha hecho su consejero delegado, Miguel Pereda, se ha afanado en colocar la experiencia por encima de la función, aspirando a que sea también un símbolo de Sevilla, «una de las pocas ciudades en el mundo con una historia tan rica que forma parte del imaginario colectivo», ha recalcado. Y no es un discurso aprendido. Hizo de Sevilla su hogar durante ocho años y aquí nacieron cuatro de sus hijos.

Juan Manuel Moreno bonilla, en la inauguración de Lagoh - JUAN FLORES

Un nexo sentimental y más de 1.800 empleos fijos que se estrenan mañana. El mensaje no podía ser más poético para el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien ha agradecido el compromiso con la capital andaluza y con la región. Así, ha destacado la capacidad de «atracción para las inversiones que tiene esta tierra» y el deseo de que este gran centro comercial, que ha sido récord en metros construidos, en ejecución de la obra y hasta en la concesión de licencias, sea solo la punta de lanza de lo que está por venir.

Junto a él han tomado también la palabra el delegado municipal de Hábitat Urbana, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, quienes han destacado el potencial de Sevilla para ser centro de las inversiones. Terminados los discursos, la presentadora del evento, Eva González, ha dado paso al esperado corte de cinta que se ha celebrado con un sorpresivo espectáculo pirotécnico y una proyección sobre el agua se luces y colores.

Pero el verdadero espectáculo todavía estaba por venir. Carlos Jean, India Martínez y Hombres G han amenizado la velada promete extenderse hasta la madrugada. Los artistas han actuado sobre el escenario instalado en el propio lago, otra de las referencias a aquella Exposición Universal de 1992 que ha inspirado este espacio de ocio que hoy abre sus puertas al público.