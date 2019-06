Reportaje Las lagunas en la seguridad de las atracciones de Feria El accidente en San José de la Rinconada, en el mismo aparato que mató a una niña de doce años en 2014, sitúa de nuevo en la diana las revisiones que pasan estas maquinarias

Silvia Tubio Sevilla

El verano está ya a la vuelta de la esquina. Es la temporada alta para las ferias locales donde las atracciones son uno de sus principales reclamo. Hace apenas ocho días la tragedia pasó muy cerca de uno de esos recintos feriales. La Jira, como se conoce a la feria de San José de la Rinconada, consumía su penúltima noche cuando una de las atracciones se rompió en mitad de un viaje y una treintena de personas, la mayoría jóvenes, salieron despedidas a varios metros de distancia. Esa olla, que se había instalado bajo el nombre de «Súper cazuela» era el mismo aparato donde había muerto una niña de doce años en 2014; también en uno de esos eventos veraniegos de la provincia. Ocurrió en la pedanía palaciega de Maribáñez.

En ambos siniestros, el aparato había pasado todos los controles de seguridad y tenía la documentación en regla. Sin embargo, en el accidente de 2014 la víctima murió electrocutada por una mala instalación eléctrica. No había toma de tierra y el cuadro era deficiente. Algo que debió haber detectado el técnico que verificó el proyecto de instalación y el certificado de seguridad y solidez. La juez que instruyó el caso acusa al técnico municipal que revisó la instalación eléctrica y al electricista que la ejecutó. En su auto de procesamiento define la actuación inspectora de «superficial».

En el caso de San José, las actuaciones están a la espera de un informe pericial que determine qué paso para que una de las piezas que conforman la olla se abriera cuando ésta empezó a girar con fuerza. Dos son las hipótesis posible: un mal montaje o un deterioro de los elementos. En cualquier caso, también pasó los controles y el Ayuntamiento le otorgó una licencia ocasional de ocupación.

La normativa que regula qué requisitos debe cumplir una atracción es andaluza y no especifica estándares de seguridad

Por ese motivo, parece obligado preguntarse si esas inspecciones son suficientes y qué filtros pasan estos equipos. La normativa sobre la que se asienta la seguridad de las atracciones es de rango andaluz y es de 2007. Si bien un año después de la entrada en vigor del Decreto 195, se aprobó una instrucción que especificaba algunos detalles como qué tipo de atracciones están sujetas a esta norma.

Cuando un feriante quiere instalar su atracción en una feria, solicita una licencia de ocupación al ayuntamiento competente. Para obtener esa autorización necesita aportar un seguro de responsabilidad civil, un proyecto de instalación, un certificado de seguridad y solidez y otro que acredite que el equipo ha pasado una revisión anual. Esa documentación debe emitirla un perito especialista y esa firma del profesional debe ser vidada por el colegio profesional competente.

Los peritos industriales suelen encargarse de este trabajo. Desde el Colegio Oficial de Graduados en Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla (Cogitise) subrayan la importancia del visado y la supervisión de esta maquinaria por parte de profesionales. Pero también admiten que el actual marco normativo podría reforzarse incluyendo ensayos de mayor profundidad que detecten, por ejemplo, la fatiga en los elementos que componen una atracción. Un detalle que a día de hoy se escapa con los actuales controles.

Jesús Ortega es vocal de la junta de gobierno de Cogitise y explica que estas atracciones están sometidas a un estrés añadido en los materiales como consecuencia del montaje y desmontaje cada vez que cambian de Feria. Si se acude a la norma, se puede leer qué elementos deben ser revisados, pero no se detallan medidas correctoras, valores mínimos por debajo de los cuales una pieza debe sustituirse, como ocurre, por ejemplo con el dibujo de los neumáticos de un coche que no pueden tener una profundidad por debajo de 1,6 mm. «Es cierto que no hay ese nivel de especificación y que sería conveniente. Quizás esas revisiones que se hacen anuales habría que replantearse la periodicidad o qué controles se hacen en esa prueba anual».

En 2015, la entonces Defensora del Pueblo, Soledad Becerril hacía la misma recomendación a raíz de un incidente en una atracción en Las Rozas (Madrid). Su oficina comprobó que la normativa madrileña establece una serie de requisitos y condiciones básicas, «sin especificar los elementos esenciales de seguridad». También detectó que «no había un protocolo de actuación que recogiera los puntos importantes para la revisión». Dicho protocolo tampoco existe en el decreto andaluz, como admiten desde la junta de Gobierno de Cogitise, que curiosamente hace años que no visa un proyecto de instalación o certificado de seguridad de estos aparatos. «Sólo nos llegan revisiones anuales».

Inspecciones más económicas

ABC ha contactado con varios ayuntamientos, cuyos técnicos municipales que verifican la documentación que aporta cada feriante reconocen que su nivel de evaluación para autorizar una licencia no va más allá de confirmar que la documentación está en regla y que se ha instalado la maquinaria siguiendo el proyecto técnico que recoge las instrucciones del fabricante.

Desde Cogitise también llaman la atención del abaratamiento en las revisiones que se realizan a las atracciones como consecuencia de la crisis y la competencia entre consultorías técnicas. Si bien, algunas de esas empresas, que venden a través de sus webs corporativas esa reducción del coste para el feriante a cambio de inspecciones más rápidas y eficaces, sostienen que este recorte no redunda en la seguridad de la maquinaria. Lo ocurrido en Maribáñez y San José de la Rinconada lo cuestiona.