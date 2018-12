«Llevamos ocho meses esperando que alguien nos de una solución» Un comerciante de la calle Cuna denuncia su «indefensión» tras la explosión de marzo

Pedro Ybarra Bores

El propietario de uno de los negocios afectados tras la explosión en marzo de una arqueta en la calle Cuna denuncia que la compañía eléctrica sigue «estudiando su reclamación» ocho meses después de los hechos. Manuel García es propietario de uno de los comercios de la calle Cuna («Laura López») que se vieron afectados por un siniestro eléctrico en una arqueta de cableado el pasado 21 de marzo.

En concreto regenta el local del número 35 de la calle, cuyo interior se virilizó en las redes sociales al compartirse el vídeo de una clienta vestida de novia que salió corriendo del cambiador hasta la calle. Según dice, «sufrió las consecuencias de dichas explosiones y posterior incendio que se produjeron en la arqueta que se encuentra justo en la puerta de su negocio».

«Queremos denunciar la indefensión en la que nos encontramos. En un primer momento por indicación de Endesa, Polícía y Bomberos hicimos una reclamación conjunta a través de la asociación Al Centro, así nos lo recomendaron y así lo hizo la asociación», dice.

Alcantarilla afectada - A.G.

Manuel García quiere denunciar que «en ocho meses no solo no nos han hecho caso, sino que nos dicen en distintas resoluciones que no tienen ninguna incidencia. He intentado ponerme en contacto varias veces con algún responsable pero no me dicen nada», afirma.

«Tengo valorado los daños en 5.500 euros por reventar la arqueta del probador, que está rajada, y daños en la iluminación, cristales, estanterías, el falso techo de escayola o los vestidos colocados cerca de la puerta -la mayoría de novia- que tuvieron que ser llevados a la tintorería», añade.

«Consciente de que los daños hubieran podido ser mucho mayores, la novia que salió descalza arrastró el traje y llegó a la calle Sierpes corriendo. Era el traje que se hubiera llevado, pero nunca más supimos de ella ni de las damas de honor, que también habían vinieron aquel día a probarse». «A ver si podemos evitar tener que demandarlos, que parece que es la única opción que nos queda, según me indica el abogado», afirma.

Por su parte, fuentes de Endesa afirman que la compañía «está estudiando su petición. Normalmente en estos casos son las compañías aseguradoras las que cubren este tipo de reclamaciones, al tratarse de daños en el interior de instalaciones particulares», afirman. La empresa añade también que «con anterioridad al incidente del pasado mes de marzo, Endesa había dado inicio a una serie de actuaciones en 2018 de digitalización y renovación de las líneas de distribución que la Compañía tiene por el centro de la capital andaluza».