Las víctimas colaterales del coronavirus «Llevo seis meses esperando que me operen mis tres hernias y ya voy en silla de ruedas» María del Mar Mateo, una sevillana de 48 años, perdió su trabajo al principio de la pandemia y luego fue perdiendo su salud

Jesús Álvarez Sevilla Actualizado: 09/11/2020 14:08h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El colapso de los centros de salud de Sevilla se ceba con los enfermos crónicos

María del Mar Mateo, de 48 años, vive en el Polígono de San Pablo de Sevilla y trabajaba en el sector de la limpieza antes del confinamiento. Entonces perdió su trabajo y luego perdió la salud.

«Siempre he padecido de dolores de espalda pero en el confinamiento empezó a dolerme la cadera, como si me rozara algo -cuenta a ABC-. La médica me atendió telefónicamente y me dijo que creía que era una lumbalgia. Fue el 29 de junio. Desde entonces he tenido que ir tres veces a Urgencias y en la última me prescribieron una resonancia con carácter preferente para saber qué tenía».

Después de reclamar mucho y de esperar más de un mes, logró que se la