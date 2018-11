Lugar, fecha, horarios y calles donde se iluminará el alumbrado de la Navidad 2018 en Sevilla Este viernes 30 de noviembre a las 18.30 horas se encienden las luces navideñas en 277 vías de la capital hispalense

R. V.

Ya hay fecha y hora para el encendido del alumbrado de la Navidad 2018 en Sevilla. El Ayuntamiento ha informado a través de redes sociales que las luces de Navidad se encenderán este viernes 30 de noviembre a las 18.30 horas. De momento, no hay más detalles del acto con el que arrancan oficialmente las fiestas ni si habrá otros espectáculos lumínicos como el del año pasado en la Alameda de Hércules a lo largo del periodo navideño. Una pista, de momento, no hay rastro de las bolas con sonido que se instalaron el año pasado en la plaza de San Francisco, lo que hace indicar que habrá otra actividad en esta plaza en la Navidad 2018.

Lo que sí ha concretado el Consistorio hispalense es la fecha, hora y lugar del encendido oficial del alumbrado. Será este viernes 30 de noviembre a las 18.30 horas en la avenida de la Constitución con Plaza Nueva. Se cumplen así los plazos previstos para la inauguración, que como el año pasado se adelanta unos días al puente de diciembre.

De hecho las instalaciones ya están ejecutadas, y desde hace un par de días se están haciendo las pruebas pertinentes para comprobar que todo funciona correctamente.

Alumbrado en la avenida de la Constitución, este miércoles - A. Periáñez

Pese a ese adelanto, Sevilla no es de las primeras capitales europeas en alumbrar su Navidad. Eso sí, como en muchas ciudades, los sevillanos no terminan de estar de acuerdo con estas luces. En la capital sevillana se sigue preguntando por el mapping, poniendo en duda las bolas gigantes con sonido de la Plaza de San Francisco que lo sustituyeron y criticando duramente que el alumbrado no llegue a los barrios más alejados del Centro.

Eso pese a que en la Navidad de 2018, según lo aprobado en el pliego de condiciones técnicas de licitación, habrá 61 vías más iluminadas que el año pasado. En total serán 277 calles las que cuenten con luces estas fiestas. Para ello, se ha dispuesto de un presupuesto de 900.382 euros. El Ayuntamiento ha destacado que este esfuerzo económico se realiza para aumentar la iluminación especialmente en los barrios e incluir en este contrato amplio las distintas contrataciones complementarias que se realizan todos los años a través de los Distritos.

Además, se han instalado motivos de creación en nueve calles del Centro y de Los Remedios, las arterias que concitan mayor afluencia de público y tienen un marcado carácter comercial: Avenida de la Constitución, Sierpes, Tetuán, Imagen, Laraña, Campana, Alfonso XII, plaza del Salvador y Asunción.

Por distritos, Bellavista-La Palmera contará con un total de 24 calles iluminadas la próxima Navidad, 11 más que el año pasado. El Distrito Casco Antiguo es el que mayor número de vías tendrán alumbrado, un total de 90.

El Distrito Cerro-Amate contará con 30 calles encendidas, 23 más que en 2017. Asimismo, el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca ampliará el número de calles con iluminación navideña a 38, lo que supone 27 más.

En el Distrito Los Remedios habrá diez calles iluminadas; en el Distrito Macarena: 19; Nervión: 7; Distrito Sur: 11; Distrito San Pablo-Santa Justa: 20; Distrito Triana: 11, y Distrito Norte: 17.

La empresa adjudicataria ha sido una vez más ELECFES S.L.