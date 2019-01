Entrevista Luis Lázaro: «Confiamos en que la llegada de Amazon sirva de efecto llamada» Presidente de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Sevilla

El desembarco de Amazon en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Sevilla ha supuesto todo un revulsivo para este suelo productivo, uno de los más demandados de la capital andaluza. Su situación privilegiada, a pocos minutos del Casco Histórico y con salida directa a las principales circunvalaciones, lo convierten en uno de los parques logísticos de Andalucía. Y para dar respuesta a la creciente demanda, sus responsables ya han previsto una ampliación que comienza con la nave del gigante del comercio electrónico. Luis Lázaro es su máximo responsable. Desde hace dos años es presidente de Sevisur, la concesionaria del recinto y director de Logística y Centros Comerciales de Merlin Properties, la sociedad a la que pertenece la firma gestora.

—¿Cuál es el factor principal para que un operador como Amazon ponga sus ojos en la ZAL teniendo ya un almacén en Sevilla?

—Hasta donde sabemos, el primero era temporal, pero en lo que se fija una empresa como esta a la hora de implantarse es en las condiciones del recinto en el que va a operar. En este caso, tiene muy buenas conexiones, tanto con la ronda de circunvalación interior como con la exterior y se encuentra a escasos minutos del centro urbano de la ciudad, que para el reparto de paquetería es fundamental. También está cerrado, tiene un control de acceso de 24 horas y su propio servicio de mantenimiento.

—El proyecto comprende una gran parcela para la operativa interna y que le construyan una nave prácticamente a la carta

—Bueno, es una nave de última generación, muy parecida en todos los aspectos técnicos a la que construimos para XPO Logistic y que inauguramos hace unos meses. Dispone de las últimas tecnologías con una zona de maniobras muy amplia. La superficie de la parcela es de más de 30.000 metros cuadrados, pero el tamaño del almacén será de 9.000, eso significa que hay que llevar a cabo mucha gestión del tráfico interno para sacar la mayor cantidad de paquetes posible en hora punta.

—¿Esperan que la llegada de un operador tan potente pueda producir un efecto llamada?

—Nosotros ya contamos con una base de clientes importantes. En la ZAL están Decahtlon, Airbus, XPO, Rhenus, Boyaca, CBL. Esas empresas le hacen la operativa a otros gigantes como Ikea o Mediamarkt, pero la llegada de un operador de e-commerce de gran prestigio puede traer otros operadores satélites y centrar el tiro en lo que queda por hacerse en la ZAL de cara al futuro.

—¿Y en qué puede convertirse?

—En el principal nodo logístico del sur de Europa. Su principal virtud es la localización, a tres minutos del Centro de Sevilla, que para el reparto de paquetería es fundamental. Por otro lado, está en el entorno portuario y la sinergia es directa. Luego tienen las conexiones con las rondas de circunvalación para otras dos provincias. Todo eso lo convierte en un enclave muy singular y casi único dentro de Sevilla y de Andalucía. Entiendo que Amazon no va a usar demasiado los muelles, porque no traerá mucha carga por el río, pero sí le conviene tanto la ubicación como las instalaciones. La nave que le vamos a construir es de distribución capilar pura, no de reorganización y almacenamiento del producto y siempre tiene a mano el transporte marítimo si resulta necesario más adelante.

—¿Hasta dónde llega la apuesta de un gigante inmobiliario como Merlin Properties con la ZAL de Sevilla?

—La ZAL lleva invertidos 55 millones millones de euros y vamos a invertir otros treinta. Dentro de esa inversión de futuro, un proyecto importante es, evidentemente, este de Amazon y hay otros dos de calado. El primero, que ya está en proceso de licencia y con un operador firmado, será la creación de un polo de frío para la actividad con clientes del entorno y el tráfico con Canarias. La nave tendrá una superficie de 4.600 metros y, a partir de ahí, seguiremos viendo posibilidades para alcanzar los 10.000 metros desarrollados. La primera fase debería estar antes de la primavera de 2020 para que se instale el nuevo inquilino, que será Carbó Collbatallé, que tiene presencia en doce provincias de España. Otro de los temas importantes que no se había hecho en mucho tiempo es un proyecto especulativo —construcción de instalaciones para las que no hay un compromiso firmado— y para eso tenemos en mente una nave en blanco de 14.000 metros cuadrados para varios operadores. Eso nos permitirá acomodar parte de la demanda de la ZAL, que va cada vez a más.

—¿Por qué volver al viejo modelo de proyectos especulativos en lugar de seguir con inquilinos únicos para los nuevos almacenes?

—Cuando se comenzó a desarrollar la ZAL se hicieron parte de los proyectos en especulativo, me explico, se construían las instalaciones sin un operador confirmado y se ponían en el mercado. Después se optó por un modelo de monoinquilino cuando llegaron empresas más grandes y ha funcionado muy bien, pero queremos retomar lo que empezó en 2003. Tal como está el mercado logístico, esta estrategia encuadra a la perfección, porque este parque se encuentra en el centro de un gran núcleo de consumo. Lo que tenemos previsto con esta primera nave en blanco son módulos de unos 2.500 metros, que tendrán una operativa como cualquier otra, pero habrá una convivencia de empresas bajo las mismas instalaciones.

—¿Y parte de esa inversión irá también a la mejora de viales y zonas comunes, que es una de las reivindicaciones de los inquilinos?

—Hemos empezados por la restauración de cubiertas de las naves más antiguas y hay un compromiso de inversión en los planes plurianuales de la compañía donde Sevisur —la concesionaria de la ZAL— se lleva buena parte. Con esos fondos estamos cambiando los lucernarios para que sean mejores y más efectivos y cumplan con la nueva normativa. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad que las instalaciones estén lo más actualizadas posible y también los viales, pero ahora estamos con nuevos desarrollos y entrará maquinaria pesada para la construcción. No tiene mucho sentido asfaltar antes. Cuando terminemos, que será a lo largo de 2020, acometeremos las mejoras necesarias.

—Con un 90 por ciento de ocupación de las naves disponibles y un plan de inversión tan generoso, entiendo que el grupo ya está pensando en el desarrollo de una segunda ZAL.

— Aún es prematuro, pero en el momento en el que concluyamos el recinto actual, donde aún quedan ciertos desarrollos, empezaremos a hablar del siguiente. Ahora estamos viendo y planeando qué hacer en las parcelas que quedan libres. De aquí a cinco años tenemos previsto construir un parking de camiones y otra nave de diez o doce mil metros cuadrados, pero aún está por definir. Todo esto siempre lo hacemos de la mano de la Autoridad Portuaria, a la que quiero agradecer la disposición y la flexibilidad para los proyectos que emprendemos.

—¿Cuánto empleo se genera en este suelo productivo?

—Actualmente hay alrededor de mil trabajadores directos e indirectos, pero es un sector que seguirá creciendo rápidamente.