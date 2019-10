Luis Paniagua: «Alonso me pide 39.600 euros por quitarme la denuncia de acoso» El portavoz del PP en la Diputación, que ha sido procesado por la juez, ha presentado una declaración jurada de la principal testigo en la que se retracta de todo lo que dijo contra él

El auto de procedimiento abreviado dictado por la juez de instrucción número 1 de Dos Hermanas contra el portavoz del PP en la Diputación, Luis Paniagua, por supuesto acoso a la que fuera portavoz del partido en la localidad nazarena Cristina Alonso será recurrido por el acusado, que ayer presentó varias pruebas que demostrarían que Alonso trató de llegar a un acuerdo previo con él pidiéndole dinero a cambio de retirar la acción penal. Paniagua ha presentado, en primer lugar, un escrito de declaración bajo juramento de la principal testigo que lo señaló en la instrucción en el que se retracta de todo lo que dijo ante la juez.

Alonso pidió que se tomase testimonio a tres testigos. «Uno no acudió, otro es su hermano y la tercera es esta mujer», explicó ayer a ABC Paniagua. En dicha testifical, aseguró que el ahora portavoz del PP en la Diputación le había dicho a Alonso «niñata de mierda, zorra», frase que la juez recoge en el auto de Proa como principal prueba para sentar en el banquillo a Panigua. Sin embargo, el pasado 2 de julio esta testigo declaró bajo juramento que en realidad «nunca estuvo presente en dichos actos, sino que le fueron referidos por Cristina Alonso».

La testigo añade que «una vez efectuada mi declaración he podido comprender que fui utilizada y manipulada por Cristina Alonso en su estrategia infundada de desprestigio personal y venganza contra miembros del PP de Dos Hermanas a consecuencia de su sustitución en la portavocía». Este documento ha sido ya aportado al juzgado por el acusado, pero no es el único.

El pasado miércoles, Paniagua entregó también una grabación efectuada a Cristina Alonso durante una reunión mantenida en el Hotel la Motilla de Dos Hermanas el 26 de septiembre en la que supuestamente la denunciante le solicitó un acuerdo económico a cambio de retirarse del procedimiento. Según explicó el miembro del PP ayer a este periódico, «me dijo que o había un acuerdo o me hundía políticamente».

La cita se produjo, según la versión de Paniagua, gracia a la intermediación de un miembro de Nuevas Generaciones «que es amigo personal de Cristina». Alonso asegura que fue Paniagua quien le mandó a este intermediario, pero el portavoz de la Diputación sostiene lo contrario. «Coincidí con esta persona en un acto en Villanueva del Ariscal y allí me dijo que Cristina quería verme. Yo le dije que no tenía nada que hablar con ella porque me había denunciado por quitarle la portavocía y que era una denuncia claramente política, así que le expliqué que no iba a quedar con ella, pero que en mi despacho de la Diputación recibo a todo el mundo».

Paniagua añade que «unos días después apareció allí por sorpresa, hay bastantes testigos de eso, y la atendí. Lo primero que me dijo es que apagara el móvil». El portavoz provincial del PP es rotundo en su relato: «Si ella dice que tiene mensajes míos citándola, que los enseñe. Es imposible que los tenga. Ni la llamé ni le escribí nada en ningún momento». El intermediario volvió a ponerse en contacto con él y entonces se cerró la cita de la Motilla.

En esa ocasión, Paniagua decidió grabarlo todo y ha presentado ese documento en el juzgado. «Me pidió 39.600 euros a cambio de retirarse del proceso porque decía que esa era la cantidad que ella había perdido desde que le quitamos la portavocía, pero en ningún momento me habló de que era porque yo la hubiese acosado, sino porque había perdido dinero por mi culpa y reconoce que actuó por venganza», agrega Paniagua.

Tanto la cinta como la declaración bajo juramente de la testigo que se ha retractado están ya en manos de la juez y de la Fiscalía, que ahora tendrán que pronunciarse, aunque el auto de procesamiento a Paniagua ya está dictado y la magistrada considera que pudo cometer un delito de lesiones psíquicas y otro contra la integridad moral. El auto procesa también, por cierto, a Emilio Maya, un militante que murió en noviembre de 2017.