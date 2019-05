Tribunales La madre de Marta del Castillo lamenta que la Fiscalía esté «mano a mano» con «el Cuco» y «no» con ellos El Ministerio Público ha rechazado expulsar a la familia de la joven asesinada de la causa abierta por falso testimonio y le emplaza a personarse como acusación popular

Eva Casanueva, la madre de Marta del Castillo, la joven asesinada en la noche del 24 al 25 de enero de 2009 en un piso de la calle León XIII de Sevilla, ha lamentado que la Fiscalía esté «mano a mano» con Francisco Javier García, conocido como «El Cuco», y con la madre de éste, Rosalía G.M., en la causa abierta contra ambos por falso testimonio. Y, por contra, «no» lo esté con ellos.

Estas declaraciones llegan tras la petición del Ministerio Público al Juzgado de Instrucción número dos de Sevilla para que la familia de Marta se persone en este procedimiento como acusación popular y no como acusación particular. No obstante, se opone a que sea expulsada de la causa, como pidió la defensa de «el Cuco» y su madre.

En una entrevista en el programa 'Espejo Público', recogida por Europa Press, Casanueva ha indicado que le parece una «indecencia» esta situación, al entender que la Fiscalía «tenía que haber actuado de oficio cuando salió el tema de las grabaciones del infiltrado y no quisieron hacerlo».

En este sentido, la madre de Marta ha censurado que haya tenido que ser la abogada de la familia, la letrada Inmaculada Torres, quien ha tenido que preparar el caso, «currándoselo mucho», para que finalmente se dictara auto de procedimiento abreviado y que, «al final del camino», la Fiscalía les «quiera echar como acusación particular», algo que ha calificado como «vergonzoso».

«No quieren hacer su trabajo bien, no sé que hay detrás de todo esto porque ya tengo que pensar mal, pues es vergonzoso que una Fiscalía que tenía que estar mano a mano con nosotros, esté con los acusados», ha insistido.

Continuando esa línea, Casanueva ha subrayado que tiene «clarísimo» que si no les dejan presentarse como acusación particular, la Fiscalía «no va a hacer bien» su trabajo. «Nos quieren echar de esto, porque ellos quieren hacer lo que les dé la gana», ha criticado.

Asimismo, ha recalcado están más «a favor del Cuco y su madre que de Marta del Castillo», alegando que la Fiscalía «condonó a Rosalía las multas porque no tiene medios económicos cuando se ha buscado un abogado de pago», tras la renuncia de su primer letrado Rafael Ramírez.

Con todo, la madre de Marta ha indicado, como ya adelantó ayer la abogada a ABC, que van a intentar ir como acusación particular pero si tiene «que ir de otra manera», como acusación popular, irán «y lucharán hasta el final».

La petición de la fiscal

El Ministerio Público, en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número dos de Sevilla, considera procedente que Antonio del Castillo y Eva Casanueva ejerzan la acusación popular y para ello se basa en la doctrina Atutxa, derivada de una sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2008.

«En los delitos que carecen por definición de un perjudicado concreto susceptible de ejercer la acusación particular, el fiscal no puede monopolizar el ejercicio de la acción pública. Por ello, en esta clase de delitos, la acción popular no debe conocer restricciones», afirmaba esa sentencia del Tribunal Supremo, que abre la acusación popular a «cualquier ciudadano que propugne una visión alternativa» a la del Ministerio Fiscal.

Para que los padres de Marta del Castillo, asesinada por Miguel Carcaño el 24 de enero de 2009, puedan ejercer la acción popular, la fiscal recuerda que deben haber interpuesto una querella, estar personados en el procedimiento abreviado antes del trámite de calificación y prestar una fianza, aunque se muestra favorable a que no se les exija una «cuya cuantía resulte tan inadecuada que impida o imposibilite» la acusación popular.

Perjudica al sistema y a la familia

La defensa de «El Cuco» y su madre pidió que Antonio del Castillo y Eva Casanueva fuesen expulsados como acusación particular en la causa por falso testimonio abierta contra sus clientes por la declaración que prestaron durante el juicio por el asesinato de la joven, celebrado en 2011. A lo que se opone la Fiscalía.

Aunque la representante del Ministerio Público reconoce que «asiste la razón» al letrado de «el Cuco» porque el falso testimonio «es un delito público cuyo bien jurídico es la Administración de Justicia», por lo que «no se protege un bien individual y no hay víctimas ni ofendidos o perjudicados», de lo que «se deriva la improcedencia de considerar a los denunciantes como titulares de la acción penal, reservada a los perjudicados por el delito».

Inmaculada Torres, abogada de la familia de Marta del Castillo, explicó ayer a ABC que no está de acuerdo con la petición de la Fiscalía. «Es una cuestión procesal sin sentido». No obstante, si el juez instructor decidiera que tienen que personarse como acusación popular, lo harán, pero recurrirán la misma de producirse, ya que estima que deben ser considerados como acusación particular.

El falso testimonio es un delito contra la Administración de Justicia, pero perjudica tanto al sistema como a la familia, pues «esa mentira privó de una sentencia ajustada a derecho».