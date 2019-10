Vandalismo Realizan pintadas en la basílica de la Macarena contra Queipo de Llano Aparecen antes de la protesta que ha coincidido con la celebración de la función principal del Rosario, convocada a la misma hora

La basílica de la Macarena ha amanecido esta mañana con una serie de pintadas en el zócalo exterior del atrio de la entrada. El mensaje se dejó pocas horas antes de la convocatoria de manifestación que ha partido de un colectivo de memoria histórica y que ha coincidido también con la celebración de la función principal del Rosario, prevista desde hace meses.

Cuando los trabajadores de la hermandad han llegado al lugar se han encontrado con un mensaje con letras de grandes dimensiones que decía: «La Macarena llora por un asesino a su vera». La pintada ocupaba toda la longitud de la reja que está orientada hacia la avenida de la Resolana, pero ha permanecido poco tiempo, pues rápidamente se han afanado en borrarla y dejarlo todo como estaba.

Ya cuando han llegado los manifestantes, que se han dado cita junto al arco había desaparecido. En ese mismo lugar han desplegado pancartas en las que exigen la salida de los restos del general Queipo de Llano y la devolución del cortijo de Gambogaz, propiedad de la familia del militar, que se encuentra en el término municipal de Camas.

La plataforma que ha realizado el llamamiento, que toma su nombre de la citada propiedad, ha intensificado sus acciones tras la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos el pasado jueves y su traslado al cementerio de Mingorrubio en el Pardo. Fue justo esa jornada cuando se decidió convocar la protesta

Mientras tanto, los hermanos han celebrado la eucaristía en el interior y han lamentado que no se respete el culto, haciendo coincidir la protesta con la función principal. Justo a la salida, ellos mismos han limpiado la pintada dejando la pared en el mismo estado en el que se encontraba.

El hermano mayor de la corporación, José Antonio Fernández Cabrero, se ha pronunciado esta semana sobre la polémica, asegurando que respeta «todas las opiniones» y ha pedido el mismo respeto para la hermandad. De la misma forma, ha recordado que no se ha tomado una decisión porque «todavía no nos han dicho cómo proceder». Con esas declaraciones ha hecho alusión al desarrollo de un reglamento de la norma andaluza que todavía no se ha aprobado. Por ese motivo, ha solicitado a los políticos que antes de criticar, legislen.

De forma paralela, la Macarena tiene en proyecto la construcción de un columbario, que podría ser el lugar al que trasladar los restos de Queipo de Llano, para sacarlos definitivamente del interior del templo. Sin embargo, la iniciativa sigue en estudio a la espera del visto bueno de la junta directiva.