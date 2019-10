Tribunales Mantienen la petición de cinco años de cárcel para el exdelegado de Dragados en Andalucía por estafa Por contra, las acusaciones han rebajado la solicitud de cárcel para los otros cuatros acusados; el juicio ha quedado visto para sentencia este miércoles

El juicio contra J.M.B.B., exdelegado en Andalucía Occidental de Dragados, dos jefes de obras y dos subcontratistas de la empresa, por estafar más de millón y medio de euros (1.631.965 euros) a la constructora entre 2008 y 2009 ha quedado visto para sentencia este miércoles. La Fiscalía, en la fase de conclusiones e informes finales, ha mantenido su petición de cinco años de cárcel para el principal acusado, la misma pena que solicita la acusación ejercida por la empresa.

No obstante, la Fiscalía y la acusación particular han rebajado sus iniciales peticiones de cárcel a los otros cuatros enjuiciados, según han informado a este periódico fuents del caso. En concreto, la Fiscalía considera a los dos jefes de obra y dos subcontratistas cooperadores necesarios y cómplices, respectivamente, del exdelegado de la empresa en Andalucía Occidental.

Los cinco acusados de estafa facturaron a Dragados obras no realizadas en el Parlamento de Andalucía o el Hipódromo de Dos Hermanas y desviando al chalet del exdelegado material de una obra en San Roque (Cádiz). En su escrito de calificación provisional, el Ministerio Público consideraba que los cinco eran autores de un delito continuado de estafa en concurso ideal medial con otro delito continuado de falsedad en documento mercantil, por lo que solicitaba cinco años de cárcel para cada uno.

Según han informado a EFE fuentes del caso, el Ministerio Público ha modificado su calificación en la última sesión del juicio y sólo ha mantenido la misma solicitud de pena, sin aplicación de ninguna circunstancia atenuante, para el exdelegado de Dragados.

En el caso de los jefes de obra, F. T. B. y E. S. D., la fiscal ha pasado a considerarlos cooperadores necesarios para la comisión del delito y por eso ha rebajado su petición a un año y once meses de prisión para cada uno. Respecto a los contratistas, F. C. G. y J. A. O. M., la acusación pública ha pedido un año y seis meses de cárcel para cada uno al creer que su papel fue el de cómplices.

Miedo a ser despedidos

La fiscal ha reclamado que a estos cuatro encausados se les reconozcan la atenuante muy cualificada de dilación indebida y la analógica de confesión basándose en que colaboraron y admitieron los hechos desde el principio de la instrucción, que data del 2011.

En su informe final, la fiscal ha alegado que los jefes de obra actuaron condicionados por un miedo insuperable, debido a la posibilidad de ser despedidos si no cumplían las órdenes del delegado, y que los contratistas participaron en los hechos por un estado de necesidad, ya que no habrían cobrado de no haber seguido las mismas indicaciones.

La acusación particular ha elevado las indemnizaciones solicitadas, reclamando al exdelegado como responsabilidad civil y perjuicio económico el pago de más de 1,8 millones de euros. Las defensas de los cinco acusados, por su parte, han solicitado la libre absolución de todos ellos. Durante el juicio, que comenzó el pasado 16 de septiembre y ha concluido este miércoles, el exdelegado de Dragados aseguró que todo fue «una trampa» de la que responsabilizó a sus exjefes de obra.