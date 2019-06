El rincón de... Manuel Álvarez: «O te adaptas o te mueres. La moda la marca el reguetón» Junto con María José Montaño forma el dúo Malizzia, Malizzia que, para celebrar sus bodas de plata en el durísimo mundo de la música, acaban de sacar un disco titulado «25 años contigo». Una carrera donde hay tantos éxitos como cosas que contar

¿Qué lleva ese disco?

Nueve temas clásicos de nuestro repertorio, de los que más sonaron, con arreglos nuevos y producción nueva. Y lleva también cuatro temas a estrenar recientemente compuestos.

Y todo sin perder el sello, el acento Malizzia, Malizzia…

Efectivamente. La marca de la casa sigue ahí, eso no se puede perder, sería como cambiarte el nombre de pila.

Imagino que también incluirá el «Y no puedo más», con el que ganaron ustedes el festival de Benidorm.

Claro, claro. Ese tema no puede faltar porque es el que siempre nos piden cuando cantamos en directo. Es Malizzia, Malizzia cien por cien.

¿Qué supuso para el grupo ganar en Benidorm?

Mucho. Nosotros llegamos a Benidorm y vimos el nivel que había y nos achantamos un poco. Allí se dieron cita gente como Pasión Vega, la Década Prodigiosa, Inma Serrano, el dúo La Plata. Y nosotros estábamos, prácticamente, saliendo del cascarón.

¿Usted cree en los festivales?

Depende. Nosotros ganamos el festival con toda justicia. Le sacamos treinta puntos al segundo clasificado. Pero no cabe la menor duda de que la mayoría de los concursos suelen estar amañados, cerrados previamente. En Benidorm votaban todas las comunidades autónomas. Y eso es más difícil de manejar que los votos personales.

Pero hay festivales justos...

Los hay. Justos y honrados.

¿Alguno sospechoso?

El de la OTI. Cuando un artista va con una compañía potente, detrás tiene más apoyo que el que va por libre y, si además, eres hijo de un gran artista en activo tiene todas las posibilidades. Yo lo he vivido.

Su padre fue Manuel Álvarez «El andaluz», torero trianero. ¿Verdad?

Exactamente.

Y creo que se empeñó en que usted también lo fuera.

(Risas) Somos cinco hermanos. Yo soy el mayor. Mi padre tenía interés en que yo fuera torero. Me llevó varías veces a tentaderos. Y al tercero que me llevó, en Calahorra, mi madre me puso un pantalón rojo. Salimos a torear. Mi padre con el capote por una punta y yo por la otra. Pero veía que el toro se fijaba en mi pantalón y no en el capote. El toro se arrancó, se vino para mí, tiré el capote y salí corriendo. Lo siento por mi padre. Pasó mucha vergüenza.

¿Qué le decía?

Manolito, qué vergüenza me has hecho pasar, con la de cantidad de toreros y compañeros que hay aquí. Y yo le decía: que quieres que haga si el toro solo se fijaba en mis pantalones.

¿Lo vio su padre triunfar en los escenarios?

Mi padre cuando venía a verme a los conciertos me decía qué bonito lo hacéis. Veía que teníamos nuestras galas y estaba más conforme. Pero cuando de verdad creyó fue cuando nos vio desde Matalascañas, por la tele, ganar el festival de Benidorm. Me dijo, emocionado, que le había demostrado que me gustaba la música.

Hace un par de semanas pasó por Sevilla Alejandro Sanz ¿Es de lo más potente que tenemos hoy en España?

Yo creo que sí. Es un gran artista y tiene una capacidad para crear y componer infinita y se actualiza constantemente. Además es un tipo la mar de sencillo.

Hoy si no haces música latina o con influencias latinas no cantas ni en la misa del gallo…

Totalmente. En nuestro primer disco recuerdo que en la Ser en Madrid me decían que nunca iba a entrar un tema latino. Muchos años después fíjate cómo esta la cosa. La moda la marca el reguetón.

En su disco «25 años contigo» creo que el «Y no puedo más» lleva arreglos latinos

Así es. O te adaptas o te mueres. El tema, de por sí, es una salsa. Lo que hemos hechos ha sido meterle arreglos y producción actual. Es el mismo tema pero con aires latinos.

En los tiempos en los que usted hacía las giras acompañando a Manolo Escobar lo latino estaba por descubrir aún…

En aquella época no había ninguna música latina. Todo era música española.

Dicen que tuvo una de las mejores colecciones de arte contemporáneo de España.

Absolutamente. Todo lo que ganó lo invertía en obras de arte. Su casa parecía un museo. La mujer le decía: Manolo ya no hay paredes para colgar cuadros.

Malizzia llegó a componerle temas a él y a otros artistas.

Desde que comenzamos nuestra carrera yo hacía la música y María José la letra. Y le hemos compuesto a Manolo Escobar, a Marian Conde, Sombra y Luz…