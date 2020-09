El verano de mi vida María Galiana: «Mis veranos eran de trabajo para ganar un sobresueldo y llevar más dinero a casa» La actriz sevillana recuerda para ABC cómo vivía la época estival junto a su familia

«Los veranos de mi infancia no han sido demasiado extraordinarios. Mi familia era muy modesta y no teníamos un apartamento ni nada parecido cerca de la playa, a lo sumo algún día íbamos a echar el día en el coche, pero poco más. Sin embargo, eso no los hacía menos divertidos, ¡todo lo contrario! Recuerdo como de jovencita nos quedamos en la azotea de nuestro bloque hasta la madrugada para aprovechar las horas más frescas y como nos íbamos a dar un chapuzón a las albercas que había cerca de lo que hoy es la estación de Santa Justa. Nos costaba 3 pesetas y, por supuesto, eran paritarias, las chicas íbamos a una y los chicos a otra distinta. Tras el baño, el dueño utilizaba esa agua para el riego de los cultivos, por lo que al día siguiente volvía a estar limpísima sin necesidad de ningún químico.

Cuando fui creciendo tampoco he tenido unos veranos especialmente ‘vacacionales’. Me casé y tuve cinco hijos, por lo que todo el dinero que entraba en casa era bueno, así que, tras el periodo escolar, como yo era profesora de historia, comenzaba a dar clases particulares en domicilios o academias. Esto es algo que nunca he visto como algo duro o difícil, ni me entristecía tampoco, será que hoy en día la gente está acostumbrada a otras cosas, pero en ese momento yo lo veía como una oportunidad, algo que me daba un sobresueldo que nos venía de maravilla. Y es que antiguamente viajar no era algo tan habitual, en mi caso hasta que no he sido bastante mayor no he salido al extranjero con alguna pareja de amigos, actualmente todo está mucho más normalizado y se sale desde que eres un chiquillo.

No obstante, no me llevo muy bien con el calor, la verdad, me aploma mucho, pero hasta que no he sido bastante mayor no he tenido un apartamento en la playa en propiedad. Mi cuñada, que no tenía hijos, nos invitaba a veces a su casa en Mazagón y allí pasábamos unos días. Desde siempre Huelva nos ha gustado mucho, en si toda la costa onubense, será que en la familia somos amantes del poniente (ríe). Ahora tengo una casita en Isla Cristina donde puedo disfrutar de la playa y descansar un poco de las temperaturas altas y de vez en cuando voy a ver a mi hija a Punta Umbría.

Lo cierto es que necesitaba algo de desconexión tras el confinamiento que me pilló realizando una función sobre Lorca en Madrid y que se vieron obligados a suspender. Solo pudimos realizar cinco funciones. Ahora estoy centrada en una nueva obra que dirige Magüi Mir y que se llama Penélope. La estrenamos en el Festival Internacional del Teatro Clásico de Mérida este agosto que, gracias a Dios, sigue en pie, aunque con un aforo más reducido. Me toca estudiar mucho y preparar todo muy bien y tras ello de vuelta a rodar Cuéntame».