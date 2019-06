Feria del Libro de Sevilla Marina Bernal, de la prensa del corazón a la literatura «Anónimos infinitos», primer libro de la periodista sevillana, se convierte en un éxito de ventas

S. L. @qbcdesevilla Sevilla Actualizado: 01/06/2019 10:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Su rostro, habitual en Canal Sur Televisión -aunque también ha colaborado en programas de TVE, Antena 3 y Telecinco- está ligado a los famosos. Marina Bernal Guerrero lleva 30 años trabajando en la prensa del corazón, donde es una referencia en el gremio. Comenzó su carrera en Radio Sevilla de la Cadena Ser, en un programa magazine diario junto a Marisa Carrillo y Pedro Preciado, para trabajar posteriormente en la Agencia Europa Press durante varios años. Ha sido colaboradora de varios periódicos y también en distintas cadenas de televisión.

Sin embargo, Bernal ha dado ahora un giro a su dilatada trayectoria profesional. Su primer libro, «Anónimos infinitos», una compilación de casi 300 microrrelatos que tienen como protagonistas a personas anónimas del entorno de la autora, se ha convertido en un éxito de ventas. Ayer presentó la obra en la Feria del Libro de Sevilla, concretamente en la carpa central de la Plaza Nueva.

La periodista escribió este primer libro «casi sin querer», explica. Muy activa en las redes sociales, comenzó a escribir hace unos años historias reales de manera breve y ágil en la que predominan los sentimientos, los problemas cotidianos, la infancia, la soledad, la vejez, la igualdad de género, la enfermedad, el desamor y sobre todo el amor. Este libro es una selección de algunas de las historias que lleva contando desde hace años; otras son inéditas.

«El contacto personal cuesta mucho trabajo y realmente es el que nos da la felicidad. Somos seres sociales, y nos nutrimos unos de otros», explica Marina Bernal, que añade que este libro de microrrelatos «llega al corazón de la gente porque habla de sentimientos en un lenguaje sencillo, cercano y directo». «Escribo como hablo y como pienso», apostilla. La periodista y escritora señala que «mucha gente se siente identificada con lo que cuenta».

Camino inverso

La autora explica que comenzó a escribir «como una necesidad», porque «pensé que las cosas que realmente le preocupan a las personas en su día a día no tienen cabida en los medios de comunicación, de modo que intenté contar lo que pasaba a mi alrededor». El libro es en cierta forma un recorrido inverso al de su trabajo profesional, ya que se basa en anonimatos, no en personas famosas. «Siempre me he dedicado a hablar de personas conocidas intentando descubrir a la persona que había detrás del personaje», mientras que su libro trata de «personas que son anónimas pero reales y de lo que sienten, sufren y viven».