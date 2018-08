Más de 8.500 estudiantes de Sevilla, sin plaza en Formación Profesional

La crisis convirtió la Formación Profesional en una salida para volver a las aulas o reciclarse ante los elevados datos del desempleo. Y también en una nueva ventana al mundo laboral. Por ello, estos estudios, que hasta hace algunos años no tenían muy buena imagen y que eran considerados una salida para los estudiantes sin nota para acceder a la Universidad, se han convertido en una alternativa cada vez más elegida por los jóvenes. Porque cada vez ofrecen más salidas laborales y se han convertido en una puerta de entrada al mercado del empleo más fácil de franquear que algunos grados universitarios.

De ahí el boom que han experimentado estos estudios en los últimos años, lo que ha originado que cada vez haya más demanda y que la Junta de Andalucía, que tiene las competencias en materia de formación, no pueda asumir la avalancha de solicitudes para estudiar un ciclo formativo.¿La consecuencia?Cada año se quedan fuera de estos grados varios miles de jóvenes.

Educación no facilita las cifras exactas de los estudiantes que este año se han quedado sin plaza de cara al próximo curso 2018/2019. Aseguran que todavía hay opciones ya que aún quedan dos adjudicaciones. Lo que supone que podría haber alumnos que pueden obtener finalmente una plaza en septiembre. Y pregonan su «apuesta» por este modelo asegurando que han incrementado su oferta formativa con respecto a años anteriores.

De hecho, las cifras oficiales hablan de que para el próximo curso serán 1.320 puestos escolares más los que se ofertarán en toda la comunidad autónoma con 58 nuevos ciclos formativos de un total de 2.867 . Dicen que en toda Andalucía se ofertarán el próximo año 120.895 plazas. Y que esa oferta formativa está renovada y adaptada al sector productivo andaluz y sevillano. Según la Consejería de Educación, los ciclos formativos que tienen menos demanda laboral se han sustituido por otros más demandados en cada zona determinada.

Además Educación «saca pecho» sobre su apuesta más novedosa:la Formación Profesional Dual que incluye prácticas en las empresas para los estudiantes. Y asegura que hay 395 proyectos de este programa orientado hacia las prácticas en empresas en toda la comunidad autónoma y que estos han aumentado en un 23 por ciento con respecto a años anteriores.

De este programa, según la Junta de Andalucía, habrá el próximo curso plazas para 992 alumnos que podrán acceder a la FP dual en toda Andalucía, una cifra que según dicen supondrá un incremento del 40 por ciento de unas plazas que se ofertarán en 47 centros educativos y que contarán con la participación de 767 empresas colaboradoras.

Sin embargo, esas cifra que «vende» la Junta contrastan a las de lo que cada año se quedan sin plaza en FP según sus propios datos que ofrece en repuestas parlamentarias a la oposición. Según esas respuestas, el pasado curso, sin ir más lejos, 8.596 solicitudes fueron desestimadas en los centros de FP en Sevilla para el curso 2017/2018. O lo que es lo mismo, otros tantos jóvenes no lograron entrar en uno de los ciclos formativos que habían solicitado para estudiar en centros de la provincia de Sevilla.

El dato, facilitado por el grupo parlamentario popular tras una respuesta del Gobierno a su solicitud de información, evidencia la falta de plazas en todos estos ciclos formativos. Pero además, que los estudiantes se queden sin plazas no es algo nuevo ni en Sevilla ni en el resto de Andalucía. Desde el curso 2013/2014 se han quedado fuera de estos estudios en Sevilla un total de 38.720 solicitudes. Así ese curso fueron un total de 9.443 los estudiantes sin plaza, un año después 8,.771, al curso siguiente 6.371 y dos cursos atrás 5.539. Se admitieron cerca de 100.000 solicitudes en estos años.

En cuanto a la FP dual, según los datos que maneja el PP, desde que se puso en marcha en el curso 2013/2014 ha pasado de 22 alumnos que se acogieron a este programa en dos centros sevillanos con la colaboración de 18 empresas a los datos del curso pasado cuando pudieron acogerse a este modelo 722 alumnos en 38 centros. Se trata de unos datos que ponen de manifiesto que la oferta es notoriamente insuficiente año tras año.

Patricia del Pozo - ABC

«Los jóvenes en lista de espera nos piden que hagamos algo»

La diputada del PP, Patricia del Pozo, critica el hecho de que cada año se queden tantos jóvenes fuera de la Formación Profesional y que ello ocurra pese a que se amplia la oferta. «La Junta oferta muchas plazas pero, ¿cuántas faltan?», dice la parlamentaria recordando que dejen cada año a tantos estudiantes fuera del sistema. Algo que, a su juicio, debe llevar a la Consejería de Educación a darse cuenta de que, si ocurrelo mismo año tras año, debe incrementar la oferta.

Por ello y tras el auge que están experimentando estos estudios, sobre todo la FP dual, afirma que es «imposible» atender la demanda que hay en la provincia de Sevilla. Y que se trata de un problema «letal» y que incide directamente en el paro de la provincia y «acaba con las esperanzas» de muchos estudiantes. De hecho, en el PP se encuentran cada año jóvenes que llegan a pedirles ayuda. «Hay una gran cantidad de estudiantes en lista de espera que nos llaman para pedirnos que hagamos algo», reconoce.

Se trata además de una situación que ocurre, sobre todo, entre los estudiantes que quieren cursar ciclos que están «muy de moda». Son muy demandadas todas las especialidades relacionadas con la restauración, la de informática, administrativos, contabilidad...

Desde la Asociación de Profesores de Instituto, su presidente Javier Puerto, recalca que la oferta de plazas es muy inferior a la demanda. Y que ello se ve agravado por el «enorme número de repetidores en el primer curso de los grados medios», algo que «copa buena parte de las plazas» que se ofertan cada año en estos niveles.

En este sentido, Puerto asegura que muchos de los que no pueden acceder a un ciclo de grado medio y no tiene recursos para entrar en un centro privado, acaba matriculándose en Bachillerato, «sin motivación ni preparación, con tal de no perder un año en la calle». Es algo que los profesores ven año tras año y que «perjudica» el desarrollo de estos niveles.