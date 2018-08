Robos Más de cien carteristas identificados en el centro de Sevilla en los meses de julio y agosto El Grupo Giralda de la Policía Local y la Unidad Centro de la Policía Nacional trabajan a destajo en los meses en los que más turistas recibe la ciudad

Álvaro García

La película «El diablo se viste de Prada» no tiene nada que ver con la problemática con la que se encuentran miles de turistas en Sevilla, pero viene al pego para relacionar que en algunas ocasiones los malos, a simple vista, no lo parecen. Una investigación conjunta entre la Policía Nacional y la Policía Local ha logrado identificar a más de cien carteristas en los meses de julio y agosto. Una operación compleja ya que los ladrones se refugiaban entre los turistas llegados a la ciudad con ropa de marca y su identificación por parte de los agentes no fue nada fácil.

La llegada de miles de turistas a Sevilla es un gran beneficio económico para la ciudad, pero además, un reclamo para las bandas organizadas que se mueven por toda España de ciudad en ciudad en busca de sus «presas». En los últimos años la llegada de visitantes se ha incrementado y cada vez es más complicado parar los robos de los ladrones. Robos que «ensucian» el nombre de la ciudad y contra los que los grupos especializados de la Policía Nacional y Local siguen luchando a pesar de arrastrar serias deficiencias.

En los últimos meses (julio y agosto), el Grupo Giralda y la Unidad de Centro han logrado identificar a más de cien carteristas de diferentes países. Es cierto que son los de nacionalidad rumana llegados desde Francia en su mayoría los que predominan. Éstos suelen distribuirse por varias ciudades españolas antes de volver a su país. Estas mafias utilizan para robar a mujeres y niñas y son los hombres los que controlan las organizaciones, aunque también cometen robos. Ellos suelen centrarse en asaltos a viviendas, comercios o incluso roban piezas de vehículos.

Uno de los vehículos en los que llegan desde Francia algunos carteristas - ABC

A diario, en el centro de Sevilla se suelen denunciar entre 10 o 20 robos de carteristas. Sin contar las denuncias que se redactan fuera de la ciudad, pues algunos visitantes vienen desde otras provincias españolas y denuncian allí. Estos suelen ser principalmente japoneses o chinos llegados en autobús desde Madrid o Málaga en algunos casos. Ante la oleada de robos que se están produciendo, fuentes policiales han explicado que la comisaría de la Alameda está saturada por estos hurtos.

No importa que los carteristas hayan sido identificados, ellos siguen actuando a destajo en el centro de Sevilla. La Policía los identifica, pero la gran mayoría de las veces no consiguen recuperar el material robado. La rapidez de estas bandas actuando y el uniforme de los agentes acaba con las posibilidades de pillarlos infraganti y poder detenerlos. Todas las detenciones suelen tener lugar cuando los policías actúan sin uniforme y logran camuflarse entre los turistas, al igual que los propios ladrones están haciendo para pasar desapercibidos y ponérselo más difícil a las autoridades.

Estas bandas tienen un «modus operandi» que siguen a la perfección. Buscan turistas de edades avanzadas a los que les quitan las carteras o cualquier objeto de valor (principalmente móviles, relojes, anillos o cadenas) y rápidamente se lo pasan a las «mulas», que se encargan de vaciar las carteras y después tirarlas a la basura o de guardar en un lugar seguro los demás objetos. Nunca se quedan con el material encima puesto que si los agentes se lo requisan pueden detenerlos y denunciarlos.

Tres mujeres carteristas identificadas por la Policía - ABC

Por su parte, la Policía, que suele tener fichados a los carteristas que más frecuentan las zonas turísticas de la ciudad, cuando los localizan les piden sus papeles para comprobar si están reclamados por algún juzgado, pero si no llevan ningún artículo robado encima los tienen que soltar de nuevo. Luchan contra mafias que están bien asesoradas legalmente y cuando saben que los agentes los tienen bien identificados, cambian de ciudad para seguir robando.

Contra estas mafias están peleando con serias deficiencias los grupos de la Policía Nacional y Local, afirman fuentes policiales. Ambos tienen serias carencias en personal y hay días que no pueden controlar los robos a turistas porque no montan los servicios. En el caso de los «nacionales» también pierden personal porque Sevilla sigue sin un módulo hospitalario por lo que se pierde personal en la calle. Además, les falta material y sus uniformes presentan daños que no han sido sustituidos.

Hay que recordar que los agentes del centro deben montar retenes antiterroristas y en ocasiones les faltan chalecos antibalas o son incómodos porque no son de su talla. La mala presencia en uniformes (rotos o desgastados) de cara al turista no es lo único que arrastran estos cuerpos, pues desde hace meses están desbordados de trabajo y a veces dejan de atender otros servicios. A pesar de todo, estos cuerpos siguen trabajando por proteger una de las principales fuentes de ingresos de la ciudad: el turismo.