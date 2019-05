Educación Más de treinta familias del Centro de Sevilla se disputarán sólo seis plazas en colegios públicos Los padres iniciarán este juevesmovilizaciones coincidiendo con la campaña electoral; tienen previsto acudir al Ayuntamiento y el Parlamento

Mercedes Benítez @laplumilla Sevilla Actualizado: 16/05/2019 15:17h

Los padres de los colegios públicos del Centro de Sevilla siguen a la espera de una solución después de que más de 30 familias no hayan logrado plaza en el colegio que eligieron en primera opción para sus hijos. La Red de Ampas del Centro de Sevilla (RAMPA) asegura que esas familias sólo podrá optar a las seis plazas que quedan en colegios públicos del centro tras la primera adjudicación y el sorteo de la escolarización que tuvo lugar el pasado lunes.

Desde esta plataforma afirman que sólo quedan cinco plazas en el Colegio San Isidoro y otra en el Sor Ángela. Eso supondrá, segun el portavoz de esta plataforma, Manuel Fernández, que el resto de niños no tendrán plaza y que podrían ubicarlos fuera del distrito. Esos son los datos que manejan los padres ya que la delegación provincial de Educación, que tiene las competencias, no ha hecho pública aún la cifra a la espera de que finalice el proceso.

Público o concertado

Aunque hace algunos días la delegación de Educación les comunicó que buscaba una solución, el portavoz de las Ampas afirma que les dijeron que «respetarían la normativa» y que ello implica que no harán distinción entre los centros públicos y concertados. Es decir, que pueden enviar a sus hijos en la segunda adjudicación a un centro concertado pese a que solicitaron la plaza en uno público.

Por ello estas familias, que no están de acuerdo con que sus hijos estudien en un colegio que no sea público, realizaron el pasado miércoles una asamblea en la que anunciaron que iniciarán las movilizaciones en los próximos días. Este viernes ofrecerán una rueda de prensa y realizarán una concentración para dar a conocer su posicionamiento y el calendario de movilizaciones. Su idea es hacer convocatoria de concentraciones coincidiendo con la campaña electoral. Estudian ir al Ayuntamiento de Sevilla y al Parlamento.

Para estos padres, que recuerdan que ya antes de las pasadas elecciones municipales les prometieron un colegio, la solución hasta que se construya una nuevo centro en los jardines del Valle podría pasar por ubicar a estos niños sin plaza en el antiguo colegio Becquer ocupado hasta hace unos años por el Liceo Francés.

De hecho, los padres han hecho pública una carta en la que se quejan de que a día de hoy aún no saben cuál será el centro docente público donde sus niños y niñas serán matriculados por primera vez. Segun denuncian, «el despropósito comienza el 1 de marzo, cuando se activa el proceso de escolarización 2019/20» ya que la oferta de plazas públicas no coincide con la realidad del barrio y, al no poder atender a la demanda de las familias, 37 familias se quedan sin plaza en el colegio público solicitado como primera opción, dejando a expensas de la baremación y de un sorteo público quién entra y quién no en cada centro.

Despropósito

«Estamos hartas de tanto despropósito, de la baremación y del sorteo al azar. De estar viendo impotentes cómo nuestros niños y niñas no van a ir el año que viene al colegio con algunos de sus amigos de la guardería y vecinos del barrio. Porque ¿saben?, nosotros por aquí no hemos podido dejar de trabajar desde que nacieron. Y en estos rápidos años, nos hemos ido conociendo, llevando a sus respectivas guarderías (que, por cierto, bastante dinero cuestan). En todo este tiempo nuestros niños están construyendo sus vidas sociales, con sus amigos y vecinos, dentro de la zona», dice la misiva.-

Según recalcan, no es de recibo que gente trabajadora que vive y/o trabajamos al lado de estos centros no puedan disponer de una plaza en estos «simplemente porque tenemos 14 puntos y porque no hemos tenido ̈la suerte ̈ de que nos haya tocado en sorteo».«¿Qué pretenden?, ¿que dejemos de trabajar para tener más puntos el año que viene y así poder disponer ahora de más tiempo para llevarlos y recogerlos?, ¿tenemos que trabajar aún más para pagar a una persona externa se encargue de esta tarea?», denuncian.

Entretanto, los padres que tampoco han obtenido plaza en los centros concertados del Casco Antiguo, como Las Esclavas donde hay 32 niños sin plaza, también aguardan a que la comisión de escolarización reubique a estos niños, algo que no ocurrirá hasta el próximo día 21.