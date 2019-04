El Rincón de... Máximo Moreno «Lo mejor de Benito Moreno era él y lo veremos en su exposición» Su marca de «enfant terrible» de la vanguardia hispalense continúa presente en todo lo que hace

En esta entrevista lo deja entrever sin cortapisas ni ambigüedades mientras nos habla de la exposición tributo a la memoria de su hermano Benito Moreno que se inaugurará en septiembre.

Debe ser usted de los pocos sevillanos de su generación que dice sin pelos en la lengua que Los Remedios es un barrio interesante

A mí me lo parece, porque para la edad que tiene ha tenido mucha influencia en muchos e importantes acontecimientos de la ciudad. Tanto culturales como festivos y deportivos

Puede que, en ocasiones, le resulte hasta bonito ¿O exagero?

Bueno, bonito lo que se dice bonito no me parecen los barrios. Los barrios son cómodos para vivir, son prácticos y con el tiempo te unes a ellos de una forma extraña. Te acoplas y acabas queriéndolos a pesar de los defectos,

El caso es que el barrio símbolo de las clases medias sevillanas, pero también el nido donde nació y creció el rock local más emblemático.

No sé si es el símbolo de la clase media o de la cuarto y mitad sevillana pero fue el foco que iluminó y concentró a muchos artistas del rock de Sevilla y venía la juventud de todos los barrios de Sevilla. Quizás por los americanos, discotecas, clubes y bares de la época de los 60. A los 90 más por la Feria.

Hablando de rock, acabo de ver las camisetas que con iconos gráficos de sus trabajos discográficos acaban de poner a la venta. Quedan divinamente puestas.

Me alegro que les gusten. Ese es su cometido.

Pero el que se las pone va con el DNI en la boca…

No necesariamente, es para gente joven y hay jóvenes de todas las edades por lo menos para ponerse una camiseta para otras cosas tendríamos que hablar antes con el abogado…

Déjeme que le diga que me ha sorprendido el retraso de la exposición tributo a la memoria de su hermano Benito Moreno ¿Qué ha pasado?

Son problemas de organización. Hay que enmarcar muchos cuadros, fotos grandes y todos los presupuestos que se hacen van por subastas y estamos a las puertas de unas elecciones y esto son estamentos oficiales y el papeleo es el papeleo.

Hay más de un centenar de obras de Benito seleccionadas que abarcan todos los estilos que trabajó ¿A usted, particularmente, dónde cree que Benito se superaba a sí mismo?

Tiene más de 500 obras pero vamos a seleccionar unas 70 entre óleos, acuarelas, dibujos, grabados, litografías, trampantojos y pastel. Benito fue y es un artista de obra muy extensa porque siempre estuvo trabajando desde los 12 años que ganó el premio de acuarelista del Ateneo de Sevilla. Manejaba todas las técnicas y fue 22 años profesor de Bellas Artes en Lorient (Bretaña francesa) y lo mejor era él.

Su estancia en Bretaña con Benito ¿le borró las huellas de su mala experiencia en la Dirección General de Seguridad en Madrid?

Hace mucho, no se olvida pero se aprende a vivir con ella.

Me cuentan que en un par de noche Inés Rosales no es capaz de hacer tantas tortas como le regalaron en la Puerta del Sol…

Carrero Blanco estableció la ley de excepción y aquello estaba concurrido y fueron 5 noches y era en Reyes, a mí me regalaron tortas pero a Carrero le dieron jarabe…

Su colaboración en la exposición no es solamente para organizar. Junto a la obra de Benito usted aporta fotografías de figuras de la época...

La exposición será a modo de homenaje a artistas y localizaciones que de alguna forma tuvieron conexión con la obra musical de Benito, también una manera de homenajear a los artistas que estuvieron relacionados con Benito y en algunos casos han desaparecidos y otros no. Que colaboraron en la creación de su obra musical (7 discos de larga duración) Gualberto. Alameda, Triana, Gloria Fuertes, Hilario Camacho, Jesús de la Rosa, Manuel Molina, Paco de Lucía, Camarón...

No acabo de imaginarme una charla entre Camarón y Benito. Ninguno de los dos era de muchas palabras…

Camarón no era hombre de palabras, tampoco le hacía falta para expresarse, pero cantó un poema de Benito, Respecto a Benito hablaba muy bien, pero era un sevillano de la serie seria y no hablaba por hablar. Hizo 3 libros de poemas y los poemas de 6 discos.

Quizás con Paco de Lucía hubiera más compás ¿no?

Paco era amigo nuestro, Benito le hizo muchos retratos uno de ellos se lo encargó él. Yo le hice 2 portadas y un retrato a Casílda, la madre de sus tres hijos mayores. Lo veíamos con frecuencia y lo admirábamos mucho y teníamos una buena relación.

¿Lo de Dolorcita y los garbanzos cómo fue?

A Dolorcíta, la señora de la contraportada del primer disco de Triana, «El Patio», le pregunté por qué cocinaba a carbón y no con la olla a presión. Y me dijo que en la olla a presión se meten los garbanzos, se le encierran con tapas de acero y tuercas y con tanto calor y tanta presión se ponen tiernos, porque no tienen más cojones. Pero pierden ese sabor que tienen cuando lo haces a fuego lento con carbón. Porque la cocina , la comida y todo en la vida hay que hacerlo «a su amor»…

En la ventana Cuando Máximo Moreno termina la jornada mañanera en su estudio de Los Remedios, suele salir a buscar la vida que le dan los parroquianos del bar Santa María, un clásico del barrio de, por lo menos, treinta años. Allí se encuentra con la rubia más fresca del barrio, la que te besa con labios de malta de la Cruzcampo. Por eso ha querido fotografiarse en este sitio que es para el artista su rincón preferido de Sevilla. Suele caminar una hora diaria desde su estudio a Triana y vuelta, para mantenerse en forma y tangar a la perseguidora esa que siempre acabará alcanzándonos en la carrera de vivir. La ventana del Santa María es el sistema Windows de un artista que lo es cuando dibuja y cuando habla.