Fernando Mellet, junto a su abogado, a la entrada de la Audiencia - Raúl Doblado

Mercasevilla Mellet no es «merecedor» de la suspensión del ingreso en prisión por no pagar la multa por el cohecho «Difícilmente quien no asume el error puede asumir el compromiso de no volver a delinquir», señala la Fiscalía sobre el ex director general de la lonja