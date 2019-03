Transporte Metro Sevilla asegura que hay margen para desbloquear la huelga de Semana Santa El Sercla convoca el 11 de abril a las partes para tratar de llegar a un acuerdo que las siente de nuevo en la mesa de negociación del nuevo convenio

El Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) ha convocado para el 11 de abril al comité de empresa y a la dirección de la sociedad Metro de Sevilla para buscar un acuerdo que desconvoque la huelga indefinida promovida por los trabajadores a partir del Sábado de Pasión. El comité de empresa acordó esta medida de protesta en demanda de una subida salarial que no esté ligada a la productividad como propone la empresa.

La propuesta de los trabajadores es un incremento de la masa salarial en 500.000 euros, atendiendo a los beneficios obtenidos por la sociedad cifrados en 18 millones de euros. Desde la empresa calculan que ese aumento se traducirá en una subida individual de un 10% en los emolumentos.

El director gerente de Metro Sevilla, Jorge Maroto, lamentaba la convocatoria de huelga en declaraciones a ABC por entender que la mesa de negociación del nuevo convenio está abierta hace sólo dos meses. « Teniendo en cuenta que aún hay muchos aspectos que no han sido tratados, consideramos que es necesario continuar con la negociación y nos parece precipitada la decisión que ha tomado el comité al convocar la huelga con el requisito de incrementar un 10% los salarios para continuar negociando».

El presidente del comité de empresa, Juan Lorenzo Vázquez, en declaraciones a Europa Press ha admitido que demandar un alza salarial del diez por cierto «puede sonar fuerte», pero ha avisado de que las retribuciones de la plantilla llevan «muchos años sin subir», mientras el metro cierra año tras año sus ejercicios anuales «con beneficios».

Uno de los grandes escollos para alcanzar un acuerdo está en la productividad y ligar la subida a ella. Maroto defiende ese concepto y deja claro que quieren ampliar su ámbito de aplicación: «Es muy positivo que una parte de la retribución de las personas que trabajan en Metro de Sevilla esté ligado a su productividad. Ya existe una parte de la retribución ligada a la productividad en el convenio que ha expirado y, para el próximo convenio, queremos potenciarlo».

En caso de no alcanzarse un acuerdo y que la huelga acabe desarrollándose, desde la empresa no se aventuran a día de hoy a garantizar la calidad del servicio en jornadas tan complejas como el Domingo de Ramos: «Haremos todo lo posible porque la negociación no fracase. En cualquier caso, habría que esperar a ver qué servicios mínimos se establecerían para el servicio».