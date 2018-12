Un miembro del PSOE de Logroño culpa a Marta del Castillo de su propia muerte Antonio del Castillo pide al partido la expulsión inmediata de María Luisa Izco

A. Mencos

Una vez más las redes sociales han sido testigo de las barbaridades que una usuaria se permite compartir sin tener el cuenta el daño que hace. En esta ocasión la agresión verbal ha sido criticando el gasto realizado en la búsqueda de la joven Marta del Castillo, y por si no fuera suficiente, en su comentario llega a culpar a la joven de ser asesinada a manos de Miguel Carcaño la fatídica noche del 24 de enero de 2009.

La usuaria de Facebook en cuestión es María Luisa Izco, miembro del PSOE de Logroño quien no duda en además aseverar que «sin cadáver no hay crimen». El comentario en cuestión lo hace para responder una crítica Pedro Sánchez a raíz de la posición del Gobierno ante la prisión permanente revisable. Las palabras de Izco son: «Lo que podía hacer es no insultar a nadie y menos al Presidente del Gobierno. Vaya con sus amigos de Vox a recorrer Andalucía y mientras piense en todo el dinero que se gastó para buscar a su hija. Que por cierto si no hubiera ido a casa de su exnovio sola, y en condiciones no muy buenas seguiría viva. Nadie es dueño de la vida de nadie. Pero usted está todo el día criticando a un Gobierno que se desvivió por buscarla. Y otra cosa sin cadáver no hay crimen».

En una historia de su perfil la socialista ha señalado que su única intención era defender al Presidente y además ha apuntado que se está atacando a toda su familia y que podría llegar a denunciar a la Policía.

Por su parte Antonio del Castillo está recibiendo el apoyo de los usuarios de todas la redes sociales que critican y ponen de manifiesto la desproporcionalidad de las palabras de María Luisa Izco. En cuanto a las acciones legales que pueda tomar sobre los comentarios vertidos, el padre de la joven asesinada no sabe si denunciará o no debido a que ya tiene dos causas de índole parecida pendientes y la «inactividad de la justicia» le hace plantearse el realizar una demanda nueva.

Toda la razón. @kastillo62 y Eva merecen, como cualquier otro español en sus circunstancias, que se encuentre a su hija. Apelar al gasto, cuando los políticos han robado tanto, es tener una falta de empatía con el dolor tremenda. https://t.co/Qte9qa2VeI — Nacho Abad (@Nacho_Abad) 21 de diciembre de 2018