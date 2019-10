Política municipal Militantes del PSOE copan los contratos en los talleres de los distritos de Sevilla La empresa del distrito Sur cubre los puestos de coordinadores con socialistas. El pliego pedía subrogar a tres de los cuatro empleados, pero sólo se ha hecho con la cuarta, la única militante

El Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado el mandato reiniciando su labor en los distritos y adjudicando de nuevo los contratos para la coordinación de los talleres, que se realizan por parte de empresas especializadas. Pero en alguno de los casos estos contratos están sirviendo, como ya había pasado en etapas anteriores de todos los colores políticos, para que el gobierno municipal del socialista Juan Espadas coloque a personas afines al partido o, abiertamente, a militantes del PSOE destacados de cada distrito.

Esto es lo que ha ocurrido en el distrito Sur, cuya nueva concejal delegada es Marisa Gómez, responsable municipal de las áreas de Educación y también de lo referente a la Memoria Histórica más allá del propio distrito. En la adjudicación de los talleres parece haber tenido bastante peso tener el carné de socialista en lugar de la profesionalidad de los contratados, a tenor de lo ocurrido en las últimas semanas.

El este distrito, el Sur, se habría podido infringir el pliego de prescripciones para la concesión de esos talleres en favor de una reconocida militante socialista de esta demarcación, María José Delgado. Al concluir el contrato anterior, en este distrito había cuatro trabajadoras en la categoría de coordinadoras de estos talleres. De ellas, esta reconocida simpatizante y colaboradora del PSOE en muchos de sus actos de campaña fue la última en incorporarse, no existiendo, según el pliego, compromiso de subrogarla en el nuevo contrato.

Paradójicamente, el pliego sí recogía que debía subrogarse a las otras tres trabajadoras, que tenían contrato indefinido y que, sin embargo, han sido las que han perdido su puesto. Ostentaban más antigüedad que Delgado (que entró en los talleres en 2018) y un perfil profesional más amplio y completo, de ahí las indicaciones del pliego, a las que ha tenido acceso ABC. Estas tres empleadas que se han quedado sin el empleo carecen de vínculos con el partido que ostenta el poder en el Ayuntamiento, al contrario que la única que se mantuvo como coordinadora.

Delgado ha participado en reparto de propaganda electoral de los socialistas y ha estado presente en mítines y actos diversos del partido de la rosa junto a la propia concejal delegada, Marisa Gómez, y otros militantes de peso y currículum en el distrito como Alfonso Mir o Joaquín Castillo, exconcejales. La propia edil Gómez incluyó a Delgado en sus felicitaciones y agradecimientos por las redes sociales tras la campaña electoral de las municipales. «Habéis estado al pie del cañón y os quiero dar las gracias por todo», decía la edil.

Los tres sustitutos

Pero no sólo ha ocurrido lo contrario de lo que indicaba el pliego de prescripciones para la adjudicación de estos talleres. Además, las tres vacantes como coordinadores en esta labor han recaído ahora también en militantes o reconocidos simpatizantes del PSOE de esta demarcación de la capital andaluza. Según los datos recabados por este periódico, la empresa adjudicataria ha contratado, de este modo, a Gonzalo García (militante de la Agrupación Sur), Juan Luis Parra (también militante en esta agrupación) y a Ana Sánchez, una especie de «ahijada política» de Alfonso Mir, persona con la que mantiene estrecha relación. De esta forma, los cuatro coordinadores de los talleres de este distrito forman parte ahora del partido de una u otra manera.

Entre los empleados que han quedado fuera y algún otro que sigue relacionado con los talleres se señala sin tapujos que una parte importante de los trabajadores que ya tenía el distrito «no había pasado por un proceso de contratación con garantías», siendo principalmente militantes y simpatizantes del PSOE que durante los periodos electorales faltaban reiteradamente a sus puestos de trabajo porque estaban colaborando en labores de campaña del partido.

Desde el gobierno municipal se subrayaba ayer que la contratación del personal de los talleres del distrito Sur «depende exclusivamente de las empresas adjudicatarias y no se ha detectado incumplimiento alguno del pliego de condiciones». «La empresa adjudicataria de los talleres —se indicaba— ha realizado una interpretación de la normativa según la cual no tiene obligación alguna de subrogación. Por este motivo, ha optado por no asumir de la anterior empresa adjudicataria a tres trabajadores que habían adquirido en su momento el carácter de indefinido y sí incorporar otros que no tenían esa relación laboral». «En reuniones con los trabajadores y sus representantes sindicales —añadían fuentes del gobierno local— se les ha aclarado esta situación, subrayando que en caso de recurso ante la empresa es el juzgado quien deberá determinar y la empresa asumir cualquier decisión. Se trata por tanto de un conflicto laboral entre trabajadores y empresas».