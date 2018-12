Religión Monseñor Chahda en Sevilla: «Ahora queda restaurar los corazones heridos de Alepo» El arzobispo alepino ofreció este viernes una rueda de prensa en Sevilla para informar de la situación en Siria

Pedro Ybarra Bores

Sevilla Actualizado: 15/12/2018 08:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Monseñor Antoine Chahda, arzobispo de la comunidad siriocatólica en Alepo ofreció ayer una rueda de prensa en el Arzobispado de Sevilla acompañado del delegado diocesano de Medios de Comunicación Social, Adrián Ríos y el subdirector de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, Carlos Carazo. Tras 22 años en Venezuela, monseñor Chahda fue nombrado arzobispo de Alepo en 2001 -uno de los seis arzobispos de las comunidades que allí existen y que se reúnen semanalmente- y recordó cómo hasta 2011 se vivió de una forma normal en aquella ciudad de más de cinco millones de habitantes.

«Ciudad de oración»

Durante su exposición, informó sobre la situación que atraviesa esa comunidad cristiana tras casi una década de guerra en el país de Oriente Medio que se ha cobrado la vida de medio millón de personas y redujo considerablemente la presencia de cristianos en la región, esperando hoy la liberación completa de Siria.

«El conflicto bélico ha terminado en Alepo, pero ahora queda reconstruir los corazones heridos de los alepinos, de niños y grandes» dijo durante su intervención, en el marco de la campaña promovida por la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada bajo el lema «Indestructibles en la fe» para apoyar también la supervivencia de no más 700.000 fieles que aún residen en el territorio.

«Alepo es una ciudad de oración, con mucha espiritualidad. Hemos sufrido muchas pérdidas, pero ahora nos queda reconstruirla juntos, no solamente a nivel estructural sino espiritual. La guerra fue una maldición para el país, pero gracias a Dios nos ha permitido restaurar los corazones y las conciencias de cristianos y musulmanes. Muchas familias van a seguir en esas tierras, miles de sacerdotes y religiosas, colegios y catedrales en defensa de la fe. La Iglesia es la única que puede pastorear el rebaño de todos aquellos que perdieron todo», precisó Monseñor Chahda, quien culpó durante su intervención a los terroristas de una guerra en un país en el que cristianos y musulmanes convivían pacíficamente.

El musulmán ha entendido que el cristiano es un hombre que ama y perdona, están aprendiendo de nosotros los católicos a perdonar como Cristo lo hizo, en el islam no hay perdón, hay ojo por ojo y diente por diente, ese es un cambio muy bueno para ellos», aseveró. Recordó también que sacerdotes y laicos perecieron a manos de los terroristas. «No se imaginan la sangre que corría por los pasillos de las iglesias cuando los misiles derrumbaban los templos con niños y mujeres rezando dentro, da terror, terror, gente corriendo, gritando, explosiones terribles», dijo.

Cordialidad y respeto

«Mi casa, el antiguo arzobispado, y la catedral fueron alcanzados por misiles. Fue un milagro lo que salvó mi vida. Sin embargo, la Iglesia no puede abandonar Alepo, yo no me podía marchar. Me quedé para ayudar a los más necesitados y darles esperanza», recordó.

Se refirió también a que la convivencia entre musulmanes y cristianos en Alepo siempre ha sido de cordialidad y respeto en Siria. «De hecho, después del conflicto armado, los sacerdotes y obispos seguimos asistiendo a los campos de refugiados a llevarles mantas, ropa y comida a los niños musulmanes, nos felicitamos mutuamente en las festividades especiales como Navidad y el Ramadán, constituimos un mosaico lindísimo y no permitiremos que los terroristas vengan a romper esta buena relación», concluyó.