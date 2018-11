Entrevista «Los móviles no producen cáncer pero el progreso industrial y el desarrollo favorecen los tumores» El científico y oncólogo José Andrés Moreno Nogueira constata el crecimiento del número de casos: «Cada vez hay más enfermos de cáncer pero cada vez se curan más»

José Andrés Moreno Nogueira nació en Santiago de Compostela, pero con 12 años se instaló, con su familia, en La Roda de Andalucía. Fundó el área de Oncología del hospital Virgen del Rocío y todos los especialistas que trabajan hoy en ella lo consideran su maestro. Recientemente presentó en el Ateneo de Sevilla el libro «Hitos que cambiaron la historia del cáncer de mama», donde realiza un recorrido de más de veinte siglos por la historia de este cáncer hasta los avances actuales.

Moreno Nogueira nunca ha fumado en su vida pero ha conocido a muchos médicos, incluso oncólogos, que lo hacían, algo a lo que no encuentra explicación «cuando el cáncer de pulmón es el que más muertos provoca». Le gusta mucho el trato con los pacientes y ha tratado y curado a miles, aunque también se le murieron muchos. «Yo muero un poco con cada uno de mis pacientes que muere», confiesa a ABC.

¿El cáncer de mama es una de las enfermedades más antiguas de la mujer?

Es una de las enfermedades más antiguas de las que tenemos evidencia científica en la mujer. Las lesiones óseas han dejado huella en los hallazgos arqueológicos. Hay evidencias de esta enfermedad 2.200 años antes de Cristo.

La primera mastectomía, aunque un tanto rústica, data de hace veinte siglos. Su autor fue Leónidas de Alejandría...

Antes también se hacían, pero este médico la hace reglada y además dejó testimonio escrito de ello.

En el siglo XVI en Holanda se pensaba que los cánceres eran contagiosos.

Sí, porque había familias en los que había varios casos y no se contemplaba la posibilidad de que fuera una enfermedad que se pudiera heredar. Y se pensó que se contagiaba.

Hay mucha gente que piensa que el cáncer es una enfermedad relativamente reciente.

Está demostrado que no es así, aunque sí es verdad que antes eran más frecuentes los tumores benignos. Los tumores malignos eran raros.

¿Por qué cree que ahora se dan más tumores malignos que hace un siglo?

Indudablemente, las condiciones evolutivas del desarrollo humano están favoreciendo la aparición de estos tumores. El medioambiente, la alimentación y los hábitats de vida pueden ser las causas

¿El progreso industrial podría ser una de ellas?

Sí, probablemente. No es que sea una cosa automática porque eso se va descubriendo con el tiempo. También la alimentación. Algunos conservantes pueden tener alguna relación con algunos tipos de tumores. Yo recomiendo siempre comida natural.

Se habló hace tiempo de que las ondas electromagnéticas podrían producir tumores cerebrales y se puso en el punto de mira a los teléfonos móviles.

Le aseguro que los móviles no producen ningún tipo de cáncer; si no, media humanidad ya habría desaparecido. Todas las causas que mencioné antes no podrían explicar por separado este crecimiento de la enfermedad, pero todas juntas, tal vez, sí. De todas maneras, hay dos factores importantes a tener en cuenta: la mayor esperanza de vida y la mejora en los métodos de diagnóstico. A principios del siglo XX, la mayoría de la gente se moría de enfermedades infecciosas como la neumonía o la tuberculosis.

Ahora la gente se muere de enfermedades cardiovasculares y de cáncer, principalmente. Dice usted en su libro, citando fuentes oficiales, que se espera que se produzcan en 2025 treinta mil nuevos casos de cáncer de mama en España.

Sí, eso sería el 12,5 por ciento más que ahora. Afortunadamente la mortalidad está bajando.

¿Esa mayor supervivencia se debe a los avances farmacológicos?

Se debe sobre todo al diagnóstico precoz, que es el principal baluarte para esa mayor curación. También incluyen la mejora de las técnicas quirúrgicas y de los procedimientos de radiación.

La mortalidad producida por el cáncer de mama ha crecido un 20 por ciento desde 2008 y la supervivencia ante esta enfermedad está en torno al 90 por ciento, según los datos que recoge en su libro.

Cada vez más gente muere de cáncer pero también cada vez se curan más enfermos. Ese dato corresponde al Servicio Epidemiológico de Estados Unidos. En España es del 85,3 por ciento. Aquí tenemos que mejorar y si no invertimos en sanidad nos vamos a quedar atrás, como le ocurrió al Reino Unido hace dos décadas.

En 1975 esa supervivencia era del 75 por ciento.

Sí, hemos avanzado mucho. Hay un fármaco, el tamoxifeno, que aparece en 1973 muy despacito, sin que casi nadie se diera cuenta, en pleno apogeo de la quimioterapia, y que es el que más vidas de mujeres con cáncer de mama ha salvado, ha sido el más efectivo en los casos en que hubiera presencia de receptores de estrógenos. A los que no lo tenían, no había que dárselo porque no servía para nada. Hablamos de 1974 y esa fue la primera terapia dirigida del mundo, que es el campo por el que avanza actualmente la lucha contra el cáncer.

A una persona que padece un cáncer no se le da el alta hasta cinco años después de su curación. ¿Se puede considerar entonces completamente curada?

Se considera curada, entre comillas, por así decirlo, porque el cáncer puede volver a aparecer incluso veinte años más tarde. Nunca se sabe si quedarán células que puedan recidivar. Algunos son muy tardías, pero es algo raro. Cualquier persona que haya padecido un cáncer tiene que vigilarse de por vida y someterse a revisiones periódicas.