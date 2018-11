Obituario Muere Elías Cañas, responsable de Salud Internacional del hospital Virgen del Rocío de Sevilla Hasta los últimos momentos de su vida ha estado al frente de esa unidad que echó a andar en 2003

Este jueves ha fallecido en Sevilla tras una enfermedad que rápidamente se aceleró el doctor Elías Cañas García-Otero, el cual estaba al frente de la unidad de Salud Internacional que se creó en 2003 en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla en 1988, era especialista en Medicina Interna, del Virgen del Rocío de Sevilla y máster en Medicina y Cirugía Tropical por la Universidad de Valencia. También tenía el diploma de Postgrado en Enfermedades Parasitarias Tropicales y el diploma Tropical Medicine and Hygiene (DTMH), Liverpool School of Tropical Medicine por la Universidad de Liverpool, así como el Certificate in Travel Health (CTH, International Society of Travel Medicine) y el diploma de Experto en Resistencias Antimicrobianas y Optimización del Uso de Antimicrobianos, por la Hispalense.

Hasta los últimos días de su existencia ha estado al frente de la unidad de Salud Internacional del Virgen del Rocío que empezó a trabajar en 2003 coincidiendo con la llegada de inmigrantes y del auge de los viajes intercontinentales en España.

Precisamete sobre esta unidad ABC de Sevilla publicó el pasado día 2 un reportaje en el que Cañas ofrecía con profusión de datos y explicaciones una imagen nítida de la situación actual de la asistencia en ese departamento que reflejaba su buen hacer, rigor y profesionalidad y además daba consejos a los ciuadanos para prevenir enfermedades antes de salir de viaje.

Este reportaje pudo leerlo convaleciente ya hace unos días en el hospital. Elías Cañas era un hombre muy querido por cuantos le conocieron y un buen médico pues conciliaba su bagaje científico y clínico con la empatía tan necesaria que ha de haber entre enfermo y galeno.