Muñoz Machado: «Ni reformando la Constitución se podría aceptar un referéndum de secesión»

El jurista Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, 1949) preside la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española desde el 10 de enero de 2019. Especialista en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y director del Diccionario del español jurídico y del Diccionario panhispánico del español jurídico. Este lunes recogió el XI Premio Jurídico ABC Cajasol en la sede de la fundación sevillana.

Supongo que se sentirá muy satisfecho de recibir este premio que reconoce su carrera como jurista y amante del Derecho.

Estoy muy satisfecho porque este premio procede de dos instituciones muy respetadas como ABC y la Fundación Cajasol. Y me siento aún más satisfecho por la nómina de mis antecesores porque todos son juristas a los que admiro mucho.

Ha sido colaborador de ABC.

Sí, un colaborador eventual y un lector asiduo.

Y ocupa el sillón r minúscula que dejó vacante Antonio Mingote.

Esa es mi relación más emotiva con ABC por la admiración y amistad que tenía con Antonio Mingote. Ocupar su sillón fue para mí un gran honor y un orgullo. Un personaje completamente irrepetible como Mingote, editorialista y extraordinario dibujante. Tengo en casa recuerdos suyos que me dejó su esposa.

Hace algún tiempo elaboró un estudio junto con otros diez profesores y catedráticos españoles sobre la reforma de la Constitución. ¿Qué vida tuvo ese documento?

Yo no lo llamaría estudio porque su pretensión era bastante modesta. No manteníamos posiciones rígidas sino un conjunto de propuestas para el estudio y el debate. Partíamos de la idea de que la Constitución tiene bastante edad y que había cosas que se podían enmendar y sugeríamos en él algunas modificaciones. Fue recibido hace dos años con gran entusiasmo en los medios, pero hay que reconocer que ahora no es el mejor momento para hablar de reforma constitucional en España. Es muy difícil que las fuerzas políticas alcancen hoy un acuerdo sobre este asunto tan delicado.

Se viene hablando mucho de «secesión», se vuelve a hablar de «federalismo» y se empieza a hablar de «recentralización» de competencias. ¿Para caer en eso no sería mejor quedarnos como estamos?

Sin dudar, sería mejor quedarnos como estamos. El federalismo se entiende como una superación del estado de las autonomías para crear un estado de corte confederal, lo cual me parece absolutamente rechazable. De lo que se trata es de mejorar nuestro Estado constitucional incorporando algunas técnicas que tienen los Estados federales. De separatismo o referéndum no se puede hablar porque la Constitución no lo permite. Ni reformándola, se podría aceptar esto.

Si se acometiera algún cambio en el título VIII, ¿cree sinceramente que se arreglaría la cuestión catalana?

Creo que hay propuestas de reformas del tíulo VIII que podrían ser útiles para resolver la cuestión catalana. Ahora bien, esa pretensión es ahora imposible porque los independentistas catalanes no están por aceptar ninguna solución dentro del marco de la Constitución. Por tanto, por mucha imaginación o buena voluntad que se le eche a este asunto, es imposible.

Como jurista y ciudadano, ¿qué opina de que los gobernantes catalanes incumplan las leyes vigentes y digan que lo hacen porque la democracia está por encima de ellas?

Opino que es una tontería porque no hay nada por encima de la ley, que es la que regula la democracia. Por encima de la Constitución no hay nada y el ejercicio de la democracia se enmarca precisamente en la Constitución y las leyes. Es una regla de oro de la democracia. Las leyes establecen el orden en el funcionamiento de una democracia.

Usted preside la RAE. ¿En qué estado se encuentra el informe sobre el lenguaje inclusivo que el Gobierno socialista le encargó a la Academia con el objetivo de una nueva redacción «feminista» o «femenina» de algunos artículos de la Constitución?

No hay ninguna novedad. Como no se ha avanzado nada en la posible reforma Constitucional, este tema está también parado.

¿Cree que el lenguaje de la Constitución es «demasiado masculino», como se sostiene desde el Gobierno?

No. La hemos analizado y la conclusión que alcanzamos es que la Constitución está redactada en el lenguaje de su tiempo. Quizás se podría mejorar alguna cuestión para aproximarla más a lo que piden esos sectores pero, en términos generales, la Constitución está bien redactada.

¿No considera entonces necesaria ni urgente esta revisión?

Si hablamos de una revisión urgente, lo sería mucho más reformar el título VIII, el artículo 99 o alguna cuestión relativa a derechos fundamentales. Además, es que nadie está pidiendo de forma vehemente una revisión de la Constitución desde el punto de vista del lenguaje.

Es de Pozoblanco. ¿El habla andaluza tiene reflejo en el diccionario de la RAE o el reflejo que, a juicio de algunos, merecería?

No tiene un reflejo directo porque el léxico que usamos los andaluces es, en general, el mismo que usan el resto de los españoles o hispanohablantes. Nos diferenciamos más por la fonética o la forma de hablar. En la RAE no podemos llevar al diccionario vocablos que se utilizan en Mairena o Pozoblanco porque no son generalmente usados por los hispanohablantes de todo el mundo. Hay mexicanismos, por ejemplo, que tampoco se incluyen por el mismo motivo.

¿Cuál es la salud del español en el mundo?

Es extraordinaria pero tenemos que cuidarla continuamente. La red de academias del español tenemos la obligación de cuidar la unidad del idioma. Somos 567 millones de hispanohablantes en todo el mundo.

Usted siempre se ha manifestado preocupado por la unidad del español. ¿Es que no vamos bien?

Vamos razonablemente bien, pero tenemos que estar atentos a este problema porque se utilizan vocablos de otras lenguas o estructuras extrañas que están teniendo éxito entre los hispanohablantes. El trabajo de cada academia es muy importante para evitarlo cuando tenemos una enorme riqueza léxica.

¿Lo de «fijar, limpiar y dar esplendor» ya no es una prioridad para la RAE?

El lema inicial de la RAE era ese, pero han pasado más de trescientos años. En 1713, cuando se fundó, el idioma apenas estaba consolidado y no estaba normativizado y le faltaba una ortografía. En este camino seguimos hoy, pero ahora sí tenemos reglas y normas. Creo que el lema ahora sería la unidad.

Las 23 academias del español repartidas por todo el mundo celebran su congreso en Sevilla entre el 4 y el 8 de noviembre. ¿Por qué se eligió Sevilla?

Sevilla es un lugar magnífico y algo tendrá que ver con que Sevilla dispone de una gran infraestructura para celebrar congresos y que en noviembre está especialmente bella. Vamos a evocar la literatura y la lengua y Sevilla tiene grandes poetas y escritores. También puede tener algo que ver con que el actual director de la RAE sea andaluz.

¿Qué espera exactamente de ese Congreso, uno de cuyos temas de debate será la relación entre el español, las nuevas tecnologías y las redes sociales?

Hacer más eficaz nuestra gestión, mejorar nuestras prácticas, ver qué problemas tenemos y cómo podemos hacer más fuerte nuestra lengua, especialmente en las redes sociales. Tenemos ahora un proyecto con las grandes tecnológicas para asegurar que los robots y las máquinas hablan bien nuestra lengua y no la estropeen.

La leyenda negra del Descubrimiento

Va a publicar un libro en otoño titulado «Civilizar a los bárbaros o exterminarlos».

El libro compara el pensamiento y la filosofía de los autores españoles sobre la colonización americana y la de los autores ingleses sobre ese mismo fenómeno. Comparo las dos ideologías

Imagino que las diferencias serán grandes.

Sí, lo son. No trato de hacer un recuento sobre quién derramó más sangre porque realmente las operaciones de conquista siempre son duras y todas son violentas. Lo que sí explico es cómo el pensamiento español de la época era integrador, inclusivo, culturizador, mientras el anglosajón era secesionista, exterminador, no integrador, absolutamente economicista y no manejaba valores culturales, religiosos o de cualquier otro tipo.

La visión de que se produjo un masivo exterminio indígena durante la Conquista se ha hecho fuerte en algunos foros norteamericanos y centroamericanos. El presidente de México dijo públicamente que España debería pedir perdón. ¿Cuál es su opinión?

España no tiene que pedir perdón por nada. Todo es historia y todos los países tienen momentos excelsos y otros que no lo fueron. Hemos descuidado un poco la defensa de las críticas sobre el Descubrimiento y hemos permitido en cierto modo que se formara esa leyenda negra, pero yo veo que en España por fin hay ganas de reaccionar contra eso y reivindicar nuestro pasado glorioso, sin perjuuicio de asumir que no todo lo hemos hecho bien. Pero comparado con cualquier otro estado colonizador, tampoco hemos sido los peores. Tenemos muchas más luces que sombras. Bien lejos de imponer nuestra lengua, lo primero que hicieron nuestros misioneros es aprender las lenguas indígenas.

Ha publicado escritos sobre la libertad de prensa. ¿Cree que sigue amenazada en España por la crisis económica o la verdadera amenaza es la corrección politica?

Hay una autocensura derivada de la corrección política, que debía adaptarse para obtener los apoyos y beneficios de medios privados o instituciones importantes. Desde el punto de vista del poder político, la censura prácticamente ha desaparecido. Hay nuevos peligros derivados de la excesiva libertad con que se pueden manejar en las redes sociales la vida y las famas de las personas.