Nace una aplicación sevillana que te ayuda a ligar cuando sales de fiesta Un ingeniero sevillano de Airbus crea un producto para mejorar las relaciones de los jóvenes cuando están en las discotecas

Una de las necesidades que más demandan los jóvenes cuando salen de fiesta, en sus respectivas ciudades es saber dónde hay mayor «movimiento» de personas en los diferentes «pubs», discotecas o bares. Para saciar ese requisito ha nacido una aplicación sevillana, «HiNight», que relaciona a todo aquel que esté disfrutando de la noche, sin necesidad de entablar una conversación previa, solamente por los famosos «match».

Ernesto Ramírez, ingeniero técnico industrial de Airbus y promotor de la aplicación móvil de «HiNight» cuenta todos los entresijos, curiosidades y el futuro de su empresa a nivel local.

¿Cómo surge el proyecto innovador de «HiNight»?

Realmente para conocer el origen de la idea habría que remontarse hace unos años para atrás, cuando estaba trabajando los fines de semana en discotecas aquí en Sevilla. Fue ahí, sabiendo lo que se cuece en el mundo de la noche, cuando surge la idea. Aunque hasta el verano pasado no decidimos (un amigo y yo) empezar a mover todo esto, y hasta hoy, donde el equipo ha empezado a coger forma y fuerza.

¿Qué objetivos busca saciar esta aplicación?

Lo que buscamos o pretende ofrecer nuestro producto es un servicio y una herramienta a los usuarios, que les facilite todo lo que tiene que ver con el acto de conocerse las personas e interactuar entre ellas, pero siempre en las discotecas. Dicho de una forma más vulgar, todo lo que tiene que ver con «el ligoteo». Partimos de la base, que si no todo, o por lo menos gran porcentaje del motivo por el que la gente sale es para relacionarse entre ellos. En definitiva, una herramienta que facilite a los usuarios la interacción social.

¿Cómo funciona la aplicación?

Es muy sencillo utilizarla. Primero hay que bajarse la aplicación, totalmente gratuita, hacerse un perfil y estar dentro de algunas de las discotecas. Si no estas dentro de una discoteca no puedes ver a las otras personas que también están en esa discoteca o en otras de Sevilla.

¿Hay alguna cooperación con las discotecas para que incorporen a las ofertas de entrada la aplicación?

Realmente no, o por lo menos de momento, porque no necesitamos su aprobación para hacer lo que estamos haciendo. Porque al final lo que hacemos es tomar una información de Google Maps. De cara a cooperación sí que se hizo en la fiesta inaugural de Bilindo hace un mes, pero actualmente para funcionar de forma prolongada no hay nada planeado.

Facebook, Tinder, Instagram... hay una gran multitud de propuestas que nutren al usuario del objetivo de ligar o conocer gente. ¿En qué se diferencia vuestra aplicación de estas otras?

La diferencia es grande. Hay muchas aplicaciones a día de hoy que te ofrecen un mismo objetivo, relacionarse, amistades...pero la nuestra se distingue en que solamente se fija en el mundo de la noche. No hay nada actualmente que conecte a las personas que están saliendo por la noche. Hay discotecas en Sevilla con aforo para dos o tres mil personas, por lo que existe un mercado ahí que explotar.

¿Quién ha creado «HiNight»?

El equipo lo conforman cuatro personas en estos momentos: Alejandro Razak, encargado del marketing de la empresa; Karim Razak, lleva la programación en el sistema iOS; Jorge Palomino maneja la programación en Android; y Ernesto Ramírez, uno de los fundadores del proyecto, lleva toda la implantación, contactos con las discotecas, papeles, documentación.

Probablemente entre un quinto componente al equipo, para poner capital en la empresa, y lanzar la aplicación en Madrid, Valencia y Barcelona. Ernesto Ramírez

¿Cuál es el número real de descargas y usuarios de vuestra aplicación?

Las cuentas existentes de la aplicación superan las 400. Las descargas entre iOS y Android, unas 600. La mayoría de nuestros usuarios son de Sevilla, ya que solamente lo hemos lanzado aquí y en Málaga. Probablemente entre un quinto componente al equipo, para poner capital en la empresa, y lanzar la aplicación en Madrid, Valencia y Barcelona.

¿Cómo se ha financiado el producto?

Con la aportación personal de los miembros del equipo hemos ahorrado una parte importante, la de la programación, ya que no la hemos tenido que contratar.

¿Y en el futuro?

Bueno eso de momento lo seguimos manteniendo en secreto, pero en función de cómo se vayan dando las cosas, y sobre todo, la aceptación que tenga, habrá una forma de monetizarla u otra. Ahora mismo manejamos diferentes opciones. Aunque queremos llevarlo al plano nacional, es mejor que nos centremos ahora en la capital. En Sevilla hay censada entre la franja de edad de 18 y 24 años, nuestro público objetivo principal, unas 40.000 personas. Por ello sería un rotundo éxito conseguir unas 15.000 cuentas abiertas en «HiNight».