CELIAQUÍA «Los niños celiacos con mal carácter mejoran cuando toman una dieta sin gluten»

Aunque parezca que la celiaquía es una enfermedad moderna, el sevillano Federico Argüelles Martín, doctor en Medicina, especialista en Pediatría y Aparato Deigestivo, advierte que ya en el siglo II se describieron cuadros clínicos compatibles con esa enfermedad. El avance de la medicina permite hoy conocer mejor esta patología, aunque Argüelles asegura que los casos diagnosticados son sólo el 15% de los existentes,«la punta del iceberg». De hecho, se están diagnosticando celiaquías a personas con 80 años. Profesor titular de Pediatría en la Universidad de Sevilla y exjefe de la sección de Gastroenterología y Nutrición pediátrica del Hospital Virgen Macarena, así como académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, recuerda que una de cada 150 personas padece la enfermedad, aunque la mayoría lo desconoce.

¿Antes había menos personas celiacas o es que se diagnosticaba peor?

Antes no se diagnosticaba. Ahora se conoce mejor la enfermedad y tenemos mejores y más fáciles técnicas de diagnóstico. Probablemente no es que haya aumentado la incidencia, sino que se diagnostica mejor. De hecho, en el siglo II antes de Cristo el médico griego Areteo de Capadocia describió una sintomatología en niños que se parecía a la enfermedad celiaca. Lo que sucede es que en aquella época no se sabía a qué era debido.

¿Es lo mismo ser celiaco que tener intolerancia al trigo?

El gluten presente en trigo, cebada, centeno, y probablemente en la avena, puede provocar en determinados pacientes intolerancia por diferentes mecanismos. Se puede ser alérgico al trigo; se puede padecer la intolerancia al gluten no celiaca; y, por último, la enfermedad celiaca. Esta última es una enfermedad para toda la vida y, además, la condición celiaca, tiene unas connotaciones genéticas bien definidas en relación con los antígenos leucocitarios humanos (AHL). Además, la enfermedad celiaca se puede asociar a otras enfermedades, como es la diabetes mellitus, la tiroiditis auntoinmune, el vitiligo... y otras enfermedad autoinmunes.

¿Qué síntomas tienen las enfermedades relacionadas con el gluten?

Muy parecidos: dolores abdominales, diarreas, malas digestiones, falta de confort después de las comidas con gluten... El que tiene intolerancia al trigo normalmente tiene una alergia alimentaria, como pudiera tenerla al pescado o a la leche. La sensibilidad al gluten no celiaca está descrita desde no hace mucho tiempo y se desconoce su etiología, aunque se da en individuos que sin ser celiacos - porque no cumplen las condiciones necesarias para ello, como es una serología positiva o alteraciones en la biopsia intestinal- cuando toman trigo tienen problemas a pesar de no ser celiacos.

Intolerancia al trigo

¿Se puede curar la intolerancia al trigo y la sensibilidad al gluten no celiaca?

Puede ser que mejore o desaparezca la enfermedad en el niño con el devenir del tiempo porque madure su sistema inmunológico, a diferencia de lo que ocurre con la celiaquía, que no se cura. El único tratamiento para los celiacos es una dieta estricta, exenta de gluten, aunque se está avanzando en la puesta a punto de otras técnicas de tratamiento, como conseguir trigo que no tenga gluten mediante modificaciones genéticas; la famosa pastilla para celiacos, que está en vías de investigación muy avanzada y que lograría destruir la molécula del gluten para que no sea dañina para el intestino; y la modificación de los mecanismos inmunológicos para evitar que los pacientes reaccionen al gluten de la dieta mediante la ingesta de medicamentos.

¿La pastilla para celiacos será una solución definitiva o un suplemento que les facilitará la vida para cuando quieran darse un atracón de pizza, por ejemplo?

Esa pastilla no curará la celiaquía. Lo único que hará es facilitar la digestión de los alimentos que tomen con gluten para que no les haga daño. Podrá tomarse todos los días para destruir el gluten y que éste no sea agresivo para la mucosa intestinal. Será algo parecido a la pastilla que toman ahora los intolerantes a la lactosa.

¿Qué porcentaje de población padece celiaquía aunque no la tenga diagnosticada?

Entre un 1,5 y un 2% de la población. No se conoce la incidencia en la alergia al trigo y la sensibilidad al gluten no celiaca. Cuando fui presidente la Sociedad Española de Gastroenterología Española, Hepatología y Nutrición Pediátrica promoví la realización de un censo de niños menores de 14 años celiacos registrados desde 2005 en hospitales de distintos lugares del país, unos datos que están a disposición de la comunidad científica.

¿Cuántos celiacos están diagnosticados?

Entre un 15 y un 20% de la población. Los casos que conocemos son sólo el iceberg de la enfermedad. Es decir, las ocho novenas partes de los celiacos están «sumergidos», sin diagnosticar. Afortunadamente los médicos conocemos bien la enfermedad.

¿Cómo se diagnostica la celiaquía?

Antes se pensaba que el paciente celiaco es el que tiene diarrea, vómitos y pierde peso, pero es que enfermos que son estreñidos, no pierden peso, pero sí tiene dolores abdominales o tiene, manifestaciones dermatológicas, como la dermatitis herpetiforme o anemia persistente por falta de hierro. En oclasiones la celiaquía está asociada a otras enfermedades más graves. Hay señoras celiacas que abortan repetidamente o son estériles, pero cuando hacen su dieta sin gluten desaparecen esos problemas. Hoy se conoce bien la enfermedad y hay métodos para su diagnóstico, como la serología, la sintomatología clínica, los datos de la composición antigénica del paciente (HLA) y, en casos de dificultad diagnóstica, se hace una biopsia intestinal.

Un problema de salud médica

¿Se puede decir que la celiaquía es un problema médico grave de la población?

Es problema de salud pública de cierta incidencia.

¿La enfermedad de la enfermedad celiaca irá a más o se mantendrá en los actuales niveles?

Probablemente se mantendrá la incidencia pero al diagnosticarse mejor la enfermedad, habrá más casos. Se ha visto que no tiene influencia en la aparición de la enfermedad la lactancia materna, la modificación de la dieta en la edad pediátrica, la edad de introducción del gluten en la dieta del niño... Por otra parte, se sospecha que algunos virus desencadena la enfermedad en algunas personas genéticamente predipuestas a la celiaquía.

¿Cómo influye la celiaquía en el carácter del niño?

Aunque hay niños celiacos que sólo tienen dolores abdominales, diarrea o vómitos, el paciente celiaco se describe clásicamente como un niño irritable, malhumorado, tímido, enfadón... probablemente porque la alteración a nivel de la mucosa intestinal condiciona que la síntesis de neuropétidos (neurotransmisores) intestinales sea inadecuada. El instestino manda mucha información al cerebro, más de la que recibe de éste, por lo que esta alteración en la síntesis de neurotransmisores podría ser responsable de estos cambios del carácter. De hecho, en pacientes depresivos se recomienda descartar la enfermedad celiaca. En pacientes con esa sintomatología, una de las cosas que mejora el carácter de los niños es retirar el gluten de la dieta.

Pan precongelado y de fermentación corta

¿Diría que el consumo de pan precongelado y de fermentación rápida incide en la aparición de esa enfermedad?

No tengo información científica que avale esa hipótesis. Probablemente los panes que no sean de masa madre y fermentación lenta tengan las proteínas más intactas.

¿Qué consecuencias neurológicas tiene la celiaquía?

Sí, hay una forma clínica que es la ataxia inducida por gluten.

El doctor David Perlmutter dice en su libro súper ventas «Cerebro de pan», que el consumo de trigo está relacionada con enfermedades neurológicas como el Alzheimer o el TDHA.

Decir eso es muy arriesgado y tiene poco rigor científico. Como ahora la celiaquía es un problema tan frecuente se pueden sacar conclusiones que nos lleven a asociarla con cualquier otra enfermedad. Recientemente oí al presidente de la Academia de Pediatría de EE.UU. decir que en las encuestas se podía concluir todo lo que se quisiera, como que los que toman más margarina se divorcian con más frecuencia que los que no la toman.