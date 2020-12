Educación «No puede ser que los niños no vayan a clase en Polígono Sur y estén jugando en las plazas» La delegada de Educación, María José Eslava, advierte de que aumentará el número de repetidores en la zona y que ello generará un problema

Educación asume que las graves cifras de absentismo escolar en Polígono Sur provocarán un aumento del número de repetidores. La delegada de Educación en Sevilla, María José Eslava, así lo admitió. «Los absentistas están abocados a repetir», afirmó Eslava quien cree que se generará un problema en el barrio ya que al aumentar los repetidores también se elevaría la ratio en las clases.

«No puede ser que los niños no vayan al cole y estén en las plazoletas jugando», advirtió recordando que si esos niños no van a clase «no van a pasar de curso», un problema que les preocupa mas en la etapa de Secundaria.

Eslava explicó a ABC que hay en marcha un plan de recuperación para esta zona y que en la subcomisión de absentismo escolar celebrada hace unos días junto al Ayuntamiento de Sevilla y el Comisionado para el Polígono Sur se presentaron propuestas «potentes» para mejorar la situación del barrio en el que, tal y como adelantó ABC, el absentismo ha subido desde el comienzo de curso hasta el 70 por ciento y hubo días en los que 1.000 niños faltaron a clase.

Según Eslava, además de la «importante brecha digital» que hay en la zona, para luchar contra el absentismo escolar los tutores están en contacto con las familias de estos niños ya que están «intentando recuperar» a esos escolares.

Reuniones con los padres

Eslava recalcó que los equipos directivos de los centros están manteniendo reuniones individuales con las familias para quitarles el miedo, transmitirles confianza y recordarles que son entornos seguros ya que se siguen todos los protocolos sanitarios. También están haciendo trabajo conjunto con los servicios sociales para determinar si se trata de casos de absentismo «activos» o son antiguos.

En las reuniones avisan a los padres de que no pueden sustituir las clases presenciales por las tareas virtuales y las plataformas que utiliza habitualmente el alumnado que sí acude a la escuela. Los centros podrán establecer un plazo máximo de quince días para recuperar a los alumnos y evitar «la desconexión total» de los estudiantes y advertirles de que deben retomar su asistencia al centro.

Además se hará hincapié en que las tareas virtuales y las plataformas no pueden sustituir a la presencialidad de los estudiantes y que para «reengancharse» al sistema educativo es necesario acudir a clase. Los absentistas, según la delegada, no serán evaluados por las tareas «online». «El material virtual no podrá ser sustitutivo del curriculum», aclaró la delegada insistiendo en que las plataformas virtuales no sustituyen a la presencialidad en clase.