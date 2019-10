Noche en Blanco de Sevilla 2019: Programación y Actividades

S.I. @abcdesevilla Sevilla Actualizado: 04/10/2019 11:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Noche en Blanco de Sevilla (o Noche Blanca) ofrece múltiples actividades: Danza o teatro, poesía o narrativa, exposiciones o iglesias, bibliotecas, museos, monasterios, el Acuario de Sevilla... Sea cual sea su preferencia o afición, Sevillasemueve vuelve a ofrecer a los sevillanos una amplia oferta cultural para disfrutar de espacios únicos cuando caiga la noche del viernes. La noche en Blanco regresa a Sevilla el 4 de octubre, la octava edición, y lo hace con más actividades y más lugares para visitar. .

El antiguo Hospital de las Cinco Llagas dará el pistoletazo de salida para una jornada nocturna maratoniana, plagada de espectáculos, música en vivo y mucha cultura. El Parlamento andaluz acogerá la inauguración de este evento multidisciplinar a las 20:00 horas, que como novedad, ampliará las dependencias a visitar incluyendo en su recorrido la majestuosa biblioteca, cuyo fondo bibliográfico supera en la actualidad los 55.000 ejemplares.

Al inicio de la visita se le entregará a cada ciudadano una guía práctica con una reseña de los lugares emblemáticos que se podrán observar a lo largo del recorrido: desde el Patio del Recibimiento, el Salón de Plenos, la Bóveda y el Salón de Pasos Perdidos, hasta la biblioteca y la emblemática fachada principal iluminada para la ocasión.

Por otro lado y con el fin de amenizar la visita y prestar una atención especial al público, durante la jornada se han previsto dos puntos de acompañamiento musical que, a lo largo del recorrido, se situarán en el Salón de Plenos y a la entrada principal por donde se accede a la visita.

Nuevos espacios disponibles en la Noche en Blanco 2019 en Sevilla

La fiesta de la cultura no se limitará al casco histórico de Sevilla, sino que en esta edición se abre a otros barrio y espacios. Así pues, entre las novedades de este año se encuentra la celebración de actividades en el antiguo monasterio de San Jerónimo, hoy convertido en centro cívico del Distrito Norte. Aquí, los asistentes podrán participar en visitas teatralizadas, contemplar una exposición fotográfica del autor Anastasio Castizo que muestra su particular visión de espacios públicos urbanos y no urbanos; o disfrutar del teatro y actuaciones musicales en vivo.

Museo de Belllas Artes de Sevilla - ABC

Del norte a la judería, porque otra de las novedades de la Noche en Blanco es la incorporación de la Casa Fabiola a los espacios abiertos en la noche de jornada del viernes. El programa incluye un recorrido especial por las obras plásticas de la colección Bellver desde 1830 a 1950, que dan claves del Romanticismo y el Costumbrismo de Sevilla.

La entrada, a partir de las ocho de la tarde, se realizará por grupos con orientaciones en el Patio del Palacio y en el Salón de baile con mestizaje afrancesado y costumbrismo del siglo XX. Se explicará cómo se crearon las señas de identidad cultural y la imagen romántica gracias a los viajeros decimonónicos y la participación de los sevillanos hasta nuestros días. El último grupo entrará a la 01.20 de la madrugada.

Otra de las novedades de este año, coincidiendo con el V Centenario de la Vuelta al mundo de Magallanes, es la apertura al público durante la noche del viernes del centro de interpretación de Marqués del Contadero dedicado a la primera circunnavegación. De hecho, tal y como apunta el propio cartel del evento, se trata de «Una vuelta a la cultura» con esta histórica expedición como hilo conductor.

Una expedición para la historia

El Espacio Primera Vuelta al Mundo nace en Sevilla con el objetivo de conseguir un lugar de encuentro abierto a todos los públicos para la difusión y el conocimiento de la primera circunnavegación y su repercusión en la Historia Universal, narrada a través de su barco protagonista: la Nao Victoria.

La propia nao guiará a los visitantes a través de los preparativos de la expedición, la inmensidad de la travesía que realizó, los sucesos que vivieron, los peligros que enfrentaron, la dureza de la vida a bordo y las importantes consecuencias de la mayor aventura marítima de la historia. Una experiencia para los sentidos a través de las sensaciones y vivencias de los propios barcos y los marinos protagonistas de esta hazaña, para acercarnos a conocer su auténtica dimensión y el alcance de sus logros.

La primera vuelta al mundo, protagonista de la Noche en Blanco de Sevilla

La travesía de aquellos navegantes pioneros estará presente en diferentes rincones de Sevilla, tanto en espacios expositivos como en recreaciones dramatizadas por las calles del centro. Se podrán recorrer los puntos de la ciudad vinculados con Magallanes y Elcano, acompañados de los «actores» de la expedición, así como participar en las muchas actividades que ha programado la Fundación Nao Vitoria para este día, como el «Festival Marítimo V Centenario». Este espectáculo musical será en el Muelle de las Delicias, a partir de las 21:00 horas.

Visitas teatralizadas en el Alcázar sobre la Vuelta al Mundo. - ABCX

El relato de esta gesta también estará presente con la exposición «El viaje más largo» que acoge el Archivo de Indias. Esta muestra exhibe por vez primera al público los principales documentos y crónicas que durante siglos han permitido el estudio y análisis de la primera circunnavegación del planeta. Se pueden ver un total de 106 piezas y documentos originales pertenecientes al General de Indias y a diferentes instituciones de otros países europeos.

Los templos abren de noche

Uno de los lugares más populares durante la Noche en Blanco es el templo de San Luis de los Franceses. Este conjunto monumental, que en lo que va de año ya ha superado las 30.000 visitas, abrirá sus puertas en una noche mágica para deslumbrar a los sevillanos y turistas con sus esbeltas columnas salomónicas de la capilla central, claro exponente del Barroco hispalense.

Otra célebre iglesia de la capital que se incorpora a la oferta cultural del 4 de octubre es Santa Catalina. Tras 15 años de cierre y su reciente reapertura, esta parroquia del centro Sevilla, declarada desde 1912 Patrimonio Nacional, se incorpora a esta noche de vigilia cultural, donde los visitantes podrán ser testigos de su ejemplar restauración, que ha abarcado la parte arquitectónica, arqueológica y los bienes muebles (retablos, pintura, orfebrería y bordados).

El Palacio de Dueñas, símbolo de la aristocracia en Sevilla, es otra de las novedades que trae a la noche del viernes la asociación Sevillasemueve. Esta casa-palacio, que fuera domicilio particular de la Duquesa de Álba, acoge visitas teatralizadas con las que comprender el valor histórico, artístico y patrimonial de este emblemático edificio.

También se incorporan en este edición la Torre del Oro, el Museo Marítimo de Sevilla o los «Baños de la Reina Mora». La visita a los baños árabes estará incluida en la actividad organizada por la Hermandad de la Vera Cruz, que también mostrará la Capilla del Dulce Nombre.

Las actividades de las hermandades para la Noche en Blanco de Sevilla

Ritmos nocturnos

El baile, como expresión cultural, también tendrá su lugar en esta jornada, llenando de ritmo distintos rincones de Sevilla. En las Setas de la Encarnación, sonará música swing de la mano de Sevilla Swing Dance. En el emblemático En el espacio de la calle Regina de Sevilla, frente a la tienda de moda La Intrusa la diversión está servida con una lista de temas exquisitos para bailar este estilo «clásico» de principios del siglo.

Los que busquen ritmos más latinos, tienen una cita Hotel Ribera de Triana que, a partir de 20:00 horas, ofrecerá clases gratuitas de tango con de Alejandra Sabena.

Y en la Calle Úbeda 2, en el barrio de Nervión, la Escuela de Danza Tempo ofrecerá talleres de introducción a la danza clásica impartidos por Ana Aranda. Una experiencia singular para aprender a bailar en familia. Será desde las ocho de la tarde hasta las dos de la madrugada.

Planes para la Noche en Blanco de Sevilla sin salir de la isla de la Cartuja

Cultura científica

La noche del viernes es para la cultura y también para la ciencia, porque un año más, el antiguo Pabellón de Perú abrirá sus puertas desde las 20:00 horas para acercar el conocimiento científico a la ciudadanía.

Exposición permanente en Casa de la Ciencia - ABC

La Casa de la Ciencia organiza visitas cada 15 minutos, en grupos de 25 personas, de forma gratuita al museo para ver las diferentes exposiciones que acogen actualmente. Los visitantes serán acompañados por profesionales del servicio educativo, que les explicarán de forma breve cada una de las muestras que irán viendo, como la nueva exposición «Descifrando el Antiguo Egipto», la exposición permanente «Cetáceos» y la exposición «Con A de Astrónomas».

Espacios que repiten «en blanco»

Repiten también espacios como los grandes museos de la ciudad (Museo de Bellas Artes, el Arqueológico y el Museo de Artes y Costumbres , junto con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo); o espacios ligados a la Junta de Andalucía, que participan con actividades como la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena, el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía (CDAEA) o el Pabellón de la Navegación.

Por parte de la Diputación también habrá actividades en la Casa de la Provincia y el Ayuntamiento hispalense, además de sus actividades antes mencionadas, colabora con programación en el Centro de Cerámica de Triana, Palacio de Marqueses de la Algaba, Alcázar, la sede de Emasesa (antiguo convento de los Terceros y el Palacio de Ponce de León), o visitas a la Casa Consistorial. También se incorpora este año el Aula de Educación Ambiental de Lipasam con actividades divulgativas elaboradas por la empresa de consultoría ambiental Ciconia.

Refuerzos en Tussam y el metro con motivo de la Noche en Blanco de Sevilla