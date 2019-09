Las noticias de este jueves 26 de septiembre de 2019 que debes conocer Los entresijos de Magrudis, la encuesta sobre la intención de voto para el 10-N que incluye al partido de Errejón y un nuevo revés para la juez Núñez, entre las informaciones más destacadas de la jornada

Estas son las seis noticias que debe conocer este jueves 26 de septiembre de 2019. (Si quiere leer las informaciones más relevantes de ayer, pinche aquí)

1. Magrudis S.A.: una tela de araña de empresas cárnicas sin papeles y con listeria. El caso Magrudis, que investiga la juez de Instrucción número 10 de Sevilla, no se agota en la empresa del mismo nombre, causante del peor brote de listeriosis registrado en España. José Antonio Marín Ponce colocó a sus hijos, Sandro y Mario Marín Rodríguez, como administradores de dos empresas, con una actividad idéntica —comercialización y elaboración de productos cárnicos—, el mismo domicilio social —naves contiguas en la calle Pino Silvestre en el polígono industrial El Pino de Sevilla– y una actuación plagada de irregularidades.

Padre e hijos durmieron su primera noche en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil y hoy volverán a hacerlo, tras su detención el pasado martes, a la espera de pasar hoy a disposición de la juez Pilar Ordóñez, que debe decidir, tras tomarles declaración, si los envía a prisión provisional o establece alguna otra medida cautelar. Están investigados por supuestos delitos contra la salud pública y lesiones.

2. La caída del PSOE y la fuerte subida del PP apuntan a una gran coalición tras el 10-N. La repetición de las elecciones generales puede salirle muy cara a Pedro Sánchez. El bloqueo político y la incapacidad de pactar y llegar a un acuerdo de investidura pasan factura al PSOE, que rompe su tendencia alcista del último año y da síntomas claros de retroceso, según se refleja en la última encuesta de ABC/GAD3, que incluye al partido de Errejón.

El escenario es de bloqueo total, salvo que los dos grandes partidos nacionales se pongan de acuerdo para formar una gran coalición, algo inédito en España hasta ahora. El PSOE y el PP sumarían un bloque de 218 escaños.

El tablero político español sufre una fuerte sacudida y el reparto de escaños tiene cambios importantes, y no solo por la irrupción de un nuevo partido de izquierdas, Más País, de Íñigo Errejón. El PSOE perdería dos diputados respecto al 28 de abril, y se quedaría con 121, en una caída que nada tiene que ver con las expectativas que tenían los socialistas hasta hace unos días. De hecho, Sánchez mostró su confianza en que las nuevas elecciones sirvieran para «reforzar» su mayoría. Pero la encuesta apunta justamente a lo contrario.

3. Emasesa subirá el recibo del agua un 7% para arreglar las depuradoras de Sevilla. El Ayuntamiento tiene previsto subir la tasa de agua un 7% en 2020 para poder pagar las obras urgentes que tiene en cartera Emasesa, que consisten principalmente en el arreglo de las depuradoras de Sevilla que están haciendo un tratamiento irregular de las aguas residuales con exceso de nitrógeno y fósforo, un asunto que investiga el Seprona de la Guardia Civil. De hecho, los agentes han emitido varios informes sobre la calidad del agua de los centros de San Jerónimo, El Copero y Tablada en los que aseguran que los vertidos superan los límites legales de nitrógeno y fósforo.

Esta posible falta de diligencia, que se instruye en el juzgado de instrucción número 6, se va a solucionar encareciendo la factura del suministro de agua de los sevillanos, según la propia compañía Emasesa ha comunicado a sus consejeros a través de un documento al que ha tenido acceso ABC y que no admite dudas. Lo llamativo es que para la ejecución de infraestructuras la factura de Emasesa ya incluye el canon local, que también subirá cuatro céntimos y será de 2,19 euros al mes en 2020, y el canon de la Junta de Andalucía, que es de 2,20 euros mensuales.

4. La Audiencia de Sevilla anula otro archivo de la juez Núñez: «La ilicitud es palmaria». La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dejado sin efecto otro archivo exprés de la juez instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños. Con un auto de sobreseimiento provisional dictado el 11 de febrero pasado, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla –que está de baja médica desde el 3 de septiembre– exoneró de cualquier responsabilidad penal a cinco miembros del consejo rector de la cooperativa andaluza Virgen de laLuz (Coviluz)

que estaban investigados por recibir una ayuda irregular de 440.000 euros que no habían solicitado y que «no se habría dedicado a los fines para los que fue otorgada» sino a liquidar deudas. Mediante un auto del pasado 19 de septiembre, al que ha tenido acceso ABC, la Audiencia de Sevilla estima los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular de la Junta de Andalucía contra el archivo de la causa, que alegaron que había «suficientes indicios incriminatorios para no adoptar tal decisión».

5. Estos son los cortes de tráfico por la Carrera Nocturna de Sevilla que empiezan este jueves. El Ayuntamiento mantiene casi en su totalidad el diseño de tráfico de cara a la XXXI KH-7 Carrera Nocturna de Sevilla que se celebrará este viernes y en la que se espera reunir una cifra de participantes similar a la del año pasado, cuando se apuntaron unos 20.000 corredores. A día de hoy, más de 18.000 personas, procedentes de 35 países, se han inscrito en este evento en el que ABC de Sevilla es medio colaborador.

La única novedad es que los primeros cortes de tráfico se han adelantado con respecto a la pasada edición. Si entonces comenzaron el mismo día de la competición a las 15.30 horas en el Paseo de las Delicias para el montaje de las instalaciones de salida y meta de la carrera, este año se ha previsto ejecutar estos trabajos la noche anterior. Así, desde las 22 horas de este jueves hasta las seis de la mañana del viernes, no se podrá circular entre la Glorieta de Marineros y la Glorieta de México. Desde la Policía Local piden a los ciudadanos que retiren los vehículos estacionados en ese tramo la tarde del jueves.

6. Alcampo, Cash Fresh y Mercadona, los supermercados más baratos de Sevilla. Dos establecimientos de la cadena Alcampo -localizados en la Ronda del Tamarguillo y en la calle Periodista J.A. Garmendia-, son los más baratos de Sevilla, según un informe elaborado por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).

Otros dos puntos de venta de Cash Fresh, una de las enseñas del Grupo MAS, se sitúan a continuación y en tercera posición por cadenas se encuentra Mercadona, en concreto su tienda de la calle Astronomía, en la barriada de Pino Montano. Según dicho informe, los consumidores sevillanos han podido ahorrarse hasta 2.149 euros en función del supermercado que elijan para hacer sus compras, y con ello, la capital andaluza se sitúa como la tercera ciudad de España donde el ahorro es mayor.