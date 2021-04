Nuevas medidas Covid Los taxistas ampliarán la flota en las calles de Sevilla desde el 10 de mayo El sector, esperanzado en recuperar ingresos con los nuevos horarios «tras haber perdido la primavera» por culpa de la pandemia

El sector del taxi en Sevilla contempla con esperanza después de meses durísimos la modificación de horarios de actividad y la reapertura de la movilidad entre provincias para mejorar sus ingresos con más trabajo. De hecho, las asociaciones que representan a los taxistas sevillanos ya han trasladado al Ayuntamiento las propuestas concretas para la nueva fase, ya con una normalidad relativa, y el número de vehículos y turnos que deberían aplicarse a la demanda existente. La mesa del taxi y el área de Movilidad deben reunirse el lunes, 3 de mayo, para adoptar las decisiones oportunas con las que adaptarse a las nuevas circunstancias, con medidas que entrarían en vigor el día 10 de mayo, justo tras concluir el estado de alarma que decretó el Gobierno hace seis meses.

Desde esa fecha cambiarán los turnos actuales, en los que cada taxista trabaja sólo diez días al mes: están en la calle un día y descansan los dos siguientes. Los planteamientos de las asociaciones serán, como es lógico, la del aumento de la flota desde ese día 10 a tenor de la nueva coyuntura, aunque ese incremento de vehículos sólo va a incluir de lunes a viernes, no así el fin de semana. Tanto en sábado como en domingo, se ha concluido que el negocio y la demanda bajan muchísimo, de manera que no resulta necesario ampliar la flota a tenor de lo que viene ocurriendo en los últimos meses. No hay turismo y el movimiento de sevillanos se produce en coches particulares o caminando.

Con todo, desde las asociaciones se recibe con satisfacción y esperanza la ampliación de horarios comerciales y la mayor movilidad como manera de «mejorar unos ingresos que han sido raquíticos desde hace un año por culpa de la pandemia». Así lo ha apuntado el presidente de Élite Taxi, Pedro López, quien muestra un moderado optimismo ante la coyuntura que se avecina. «Esperemos que vaya regresando la normalidad poco a poco y podamos aumentar un poco los ingresos -señala-. Últimamente nos hemos defendido un poco, y ahora el sector no quiere quedarse atrás lo más mínimo y poder responder a una mayor demanda». Lamenta López, eso sí, que la mejoría «llega algo tarde, porque nos hemos quedado sin las fiestas de primavera y todo lo que ello conlleva». «La primavera se ha perdido -añade-, al menos lo que en Sevilla consideramos primavera, aunque en los últimos tiempos nos hemos podido defender con el trasiego de las mañanas y el asunto de la vacunación, los centros de salud y el público local. Los fines de semana es al contrario, apenas hay trabajo y no parece que se vaya a ampliar la flota ni sábados ni domingos porque el taxi apenas se usa. Si desde ahora, además, se va a poder salir a otras provincias, pues menos gente habrá moviéndose por la ciudad».

Desde la asociación mayoritaria, Unión Sevillana del Taxi, su presidente, Fernando Morales, también ha mostrado su «optimismo ante la posibilidad de que haya más movilidad, que es algo vinculado estrechamente al negocio del taxi. Sin movilidad no hay ingresos». Morales espera que dentro de unos días puedan trabajar «al menos quince días al mes, y no diez, como hasta ahora, y que la gente vaya ganando en confianza. La vacunación masiva está generando un clima de mayor esperanza y eso afecta tanto a lo psicológico como a lo económico. Y la psicología es la que hará que la gente se empieza a mover más, está claro». Desde Unión Sevillana apuntan la importancia de que «esto no sea un efecto gaseosa y se tengan en cuenta las normas sanitarias e higiénicas para que no tengamos una nueva marcha atrás, que sería durísima en estos momentos. Por eso es mejor ser prudentes e ir poco a poco, no lanzarnos todos a las calles. Y por eso también lo más adecuado es no poner de nuevo a todos los taxis en la calle a todas horas sino hacerlo con cabeza y de manera bien programada, cubriendo la demanda, que se concentra en las mañanas de lunes a viernes y baja una barbaridad los fines de semana».