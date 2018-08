Violencia de Género «O me meten en un piso de protección de víctimas o me van a matar» Una víctima de violencia de género pide a la Junta de Andalucía que recapacite tras echarla del piso de acogida en el que residía

«O me meten en un piso de protección de víctimas o me van a matar». Es el mensaje de petición de ayuda que ha lanzado una mujer vecina de Sevilla que el pasado mes de julio fue «echada» del piso de acogida donde estaba escondida por publicar una foto en una red social de una plaza cercana, algo que la responsable de estos centros, la Administración andaluza, entendió como una vulneración de las normas de anonimato que regulan estos casos. La Junta de Andalucía, por su parte, asegura que le ha ofrecido una reubicación, pero que antes tiene que pasar por un centro de emergencia en Sevilla capital durante una semana aproximadamente, a lo que ella se niega.

Encarnación, nombre ficticio, fue víctima de violencia de género por parte de su marido, que se encuentra en prisión preventiva por estos hechos. Entre otras cosas, como ella ha relatado, por agredirla tan salvajemente cuando tenía nueve meses de gestación que dio a luz a un niño muerto que enterraron ese mismo día. Fruto de la última agresión, en plena calle, obtuvo una orden de alejamiento y su marido ingresó en prisión.

Fue llevada a un piso de acogida en una ciudad distinta a Sevilla, pero a las cuatro semanas de estar allí su hija publicó una foto en una red social en la que se las veía en un parque de esa localidad en cuestión. Aunque titularon la foto con el nombre de una ciudad distinta, la Junta entiende que el daño estaba hecho y fue expulsada del centro. Desde el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) se sostiene que fue una baja voluntaria por su parte.

Encarnación asegura que ahí empezó su calvario y que comenzó el acoso por los familiares de su marido, que le echarían en cara que ella «provocó» su encarcelamiento. «Me han destrozado la puerta de mi casa —como se ve en la foto que ilustra esta noticia—, me han amenazado, tengo que dormir con la nevera detrás de la puerta para que no abran, dormimos los niños y yo vestidos, por su tenemos que salir corriendo. Así está la situación…»

«No me dieron opción»

Explica esta mujer que ha pedido ser llevada a otro piso de protección y se le ha denegado porque tiene abierto un expediente por publicar la susodicha foto en una red social. La Junta afirma que publicó también un vídeo, y ella sostiene que ni en uno ni otro se distingue nada que haga indicar en qué ciudad se encuentra en ese momento y que, por lo tanto, no vulneraría ninguna de las normas que establece el Ejecutivo andaluz para ofrecer este tipo de cobertura. «Sin embargo, no me dieron opción. Me pusieron los billetes de autobús en la mano y me tuve que marchar», señala. Ahora, destaca que la familia de su marido le ha dicho que dejará de amenazarla si retira la denuncia, pero ella no está dispuesta.

Fuentes del IAM aseguran a este periódico que, efectivamente, le fue abierto un expediente y que se le ha ofrecido la posibilidad de ocupar otro piso de protección a víctimas, con la premisa de que tendrá que pasar antes en torno a una semana en un centro de emergencia, una vivienda de la que no podrá salir hasta que sea evaluada para determinar a qué lugar se la reenvía. Ella admite que se lo han propuesto, pero ha pedido que sea «como mucho tres días, porque tengo una discapacidad de un 40% con claustrofobia, y no puedo estar encerrada ahí tanto tiempo».

El IAM reitera que ella se fue de forma voluntaria del primer piso, apoyando este argumento con un documento que habrían firmado los trabajadores de la vivienda citando que se iba contra la voluntad de éstos. En medio de la discusión, Encarnación ha acudido al Defensor del Pueblo de Andalucía, Jesús Maeztu, para que interceda por ella. Le ha pedido que resuma todo en un escrito con el fin de contar con todos los elementos de juicio para actuar cuanto antes. Ella pide que no haya demora. «Mi vida está en juego, es importante que se actúe cuanto antes», alerta.