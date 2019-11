Sucesos Los ocupas de Sevilla-Este abandonan voluntariamente la casa por la presión de los vecinos Por la mañana le dijeron a la Policía que no se iban hasta el martes

Los ocupas que desde hace dos días habitaban la casa de un joven matrimonio con un niño en Sevilla-Este han abandonado la vivienda poco antes de las cuatro de esta tarde por su propia voluntad y tras la presión que han estado ejerciendo los vecinos después de que esta mañana le dijeran a la Policía Nacional que hasta el martes no se marchaban.

J.U. de 32 años de edad, dueña de la casa y madre de un niño de 3, ha declarado que un coche y una furgoneta han ido a recogerlos y que salieron del inmueble sin los 4 niños que decían tener, para justificar la necesidad de un techo, no sin antes dejar patente su molestia por que la noticia haya salido en ABC. «Eso no se hace», le dijeron a la joven.

Esta mujer y su marido han dado con todo el sudor de su frente 3.000 euros de señal para comprarle al banco esa casa de la calle Baloncesto sita en Sevilla-Este y el lunes iban a firmar el contrato de compraventa.

Hace dos días unos ocupas se metieron en la vivienda y esta mañana debido a la cacerolada que han hecho los vecinos apoyando a los propietarios, la familia ocupa llamó a la Policía Nacional porque le molestaba el ruido.

La Policía llegó y entró en la casa con los dueños a «negociar» pero los ocupas insistían en que necesitan una vivienda así «porque tenemos 4 hijos». De modo que se hicieron fuertes y aseguraron que hasta el martes no se iban.

Sin embargo, J.U. no se lo creyó, ni los vecinos, por lo que siguieron con las cacerolas y el ruido fuera, lo que acabó por echar a los ocupas.

Los propietarios han tenido claro en todo momento que no iban a firmar nada con el banco si esas personas seguían dentro de la casa en la cual no hay ni luz ni agua

Además, dijeron que no podían interponer denuncia formal porque hasta el lunes no firmaban el contrato de compraventa y le han aconsejado que no lo hagan, si bien, civilmente, ellos son los propietarios pues no solo ha mediado la voluntad de las partes sino que además hay una señal de 3.000 euros abonada.