TRIBUNALES Los okupas de Chipiona abandonan la casa de la procuradora sevillana tras la orden judicial Un juez de Sanlúcar de Barrameda dicta que se desaloje «en horas» la vivienda donde se metió una pareja con su hija

E. B.

@abcdesevilla Sevilla Actualizado: 23/08/2018 21:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Sanlúcar de Barrameda, que recogió la denuncia en el Juzgado de Guardia de la propietaria de la casa, dictó en la mañana de este jueves un auto por el que ordenada el desalojo de la vivienda de una procuradora sevillana en la calle Chapetón de la localidad gaditana de Chipiona que había sido okupada esta semana por una pareja de este municipio con una niña pequeña. La dueña de la casa llegó el martes a Chipiona con unos familiares y al entrar con su propia llave en la vivienda se encontró a unos okupas, a los que aún no les había dado tiempo a cambiar la cerradura y que habían entrado en la vivienda, sorprendentemente, sin forzar la puerta principal. Eso sí, parece ser que reventaron una puerta trasera de la casa.

Según los indicativos de consumo de la vivienda, esta familia había accedido ilegalmente a la casa durante el lunes, a última hora, ya que hasta ese momento no se había producido consumo alguno desde que en la jornada anterior, la del domingo, los propietarios se hubieran marchado.

Puesto el asunto en conocimiento de la Justicia, el magistrado ordenó en la mañana de este jueves el desalojo «en unas horas» de la casa, si bien la Guardia Civil no entrego oficialmente la orden por escrito a los okupas hasta las seis de la tarde, a pesar de que la advertencia verbal se había producido en horario matinal. Desde ese momento, estas personas comenzaron a recoger sus cosas y han abandonado la casa ya a última hora del día.

Con todo, la procuradora sevillana propietaria de la casa —que se encuentra en venta— va a proseguir con el procedimiento judicial. Su abogado, Juan José Parejo, explicó ayer a este periódico que van a ampliar la denuncia para incluir elementos «más graves» y reclamar «usurpación y no un simple allanamiento». Por ello, van a solicitar que se aplace el juicio que está previsto el martes para que, de este modo, puedan incluirse esos nuevos elementos. «Los hechos son muy graves y esto no puede pasar en España a estas alturas —explicó el letrado—, que uno salga de su casa una mañana, vuelva por la noche y se encuentre en su salón a un señor sentado y que no se vaya. Esto no puede ocurrir, porque no se trata de nada parecido a los desahucios o a los impagos de alquiler o de hipoteca sino que es simple y llanamente que alguien se mete por las buenas en tu casa aunque ésta no se encuentre cerrada ni abandonada».

Actitud agresiva

La tarde del miércoles el okupa fue llamado a declarar al cuartel de la Guardia Civil de Chipiona, pero se acogió a su derecho a no hacerlo. El abogado de la procuradora expuso, además, que cuando su cliente entró en la casa con su llave, encontró a esta familia con sus enseres y haciendo uso de todas sus pertenencias: el pijama del hermano, la comida de la nevera, el televisor, los juguetes... todo tal y como si se tratase de su propia casa.

La dueña llamó entonces a su hermano, a la Guardia Civil y al abogado, y una vez estuvieron todos dentro de la casa intentando convencer a la pareja para que se marcharan, el okupa subrayó que no se iba con actitud agresiva. De hecho, según Parejo, este individuo agredió a uno de los hermanos con un destornillador y «amenazó con meterle fuego a la casa con todos dentro».