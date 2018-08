EXTRA DE VERANO EL DÍA 15 La ONCE creó en Sevilla 256 puestos de trabajo en 2017 Repartió 73 millones de euros en premios

ABC

Sevilla Actualizado: 10/08/2018 07:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La ONCE creó 546 empleos en 2017 en Castilla-La Mancha

El Grupo Social ONCE (la suma de ONCE, Fundación ONCE y el grupo de empresas sociales ILUNION) creció en todos los parámetros en el último año en Sevilla, con más ventas en los productos de juego, más premios, más empleo, más formación y más prestaciones sociales en la provincia, según el Informe de Valor Compartido del último ejercicio que presentaron ayer el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez; el subdelegado territorial, José Antonio Toledo; y la presidenta del Consejo territorial, Isabel María Viruet, en un acto en el que ha participado también la vendedora Encarnación Pachón.

«Un balance que afianza y refuerza el compromiso del Grupo Social ONCE con Sevilla y los sevillanos –destacó Martínez- y evidencia que la inclusión laboral de las personas con discapacidad es siempre una apuesta ganadora porque es rentable económica y socialmentez».

El volumen de ventas de la ONCE en Sevilla en el último año ascendió a 140,31 millones de euros que suponen un incremento del 2,77% con respecto al ejercicio anterior. En Andalucía la ONCE sumó un total de 574,80 millones de euros en ventas.

Sevilla sigue siendo la provincia andaluza con mayor fortuna con los sorteos de la ONCE ya que recibió 73,84 millones de euros en premios a lo largo de 2017, de los 302,44 millones repartidos en Andalucía.

La inversión social ascendió a 61,09 millones de euros de un total de 250,20 millones de euros en la Comunidad Autónoma. En el último año el Grupo Social ONCE creó un total de 256 nuevos puestos de trabajo por lo que cuenta en la actualidad con 2.882 trabajadores en la provincia. El 88% de ellos son personas con discapacidad y un 44% mujeres. En Sevilla la ONCE cuenta con 1.287 vendedores de los 5.266 que integran la red de ventas en Andalucía.

De cada euro ingresado por un cupón vendido el 52% se destina a premios, un 35,9% a salarios y gastos de gestión del juego y el restante 10,7% directamente a inversión social específica destinada a personas ciegas o con otra discapacidad.

El Extra de Verano de la ONCE se juega este año el próximo 15 de agosto y ofrece un premio de 20 millones de euros a las cinco cifras y serie, el mayor premio al contado que da la ONCE a un único cupón