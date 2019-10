La ONCE reparte 350.000 euros entre vecinos del Polígono San Pablo, en Sevilla El vendedor de los diez cupones premiados ya había repartido otro premio similar en la misma calle

El sorteo de la ONCE repartió este miércoles 350.000 euros entre diez vecinos del Polígono San Pablo, en Sevilla.

Francisco Javier Ramos fue el responsable de repartir la suerte en el barrio sevillano donde vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en la calle Jericó de Sevilla.

«Es la segunda vez que lo doy, no soy novato en esto», comentaba encantado esta mañana Francisco Javier Ramos, que es vendedor de la ONCE desde 2001. En 2008 repartió «prácticamente la misma cantidad» en un sorteo del Cuponazo en la misma calle. «Es que yo nací aquí, y me conoce y me quiere todo el mundo ¿sabe?», añade.

Francisco Javier acude cada día a su punto de venta con la ilusión de dar de nuevo el premio mayor. «Es una cosa que se desea todos los días porque los clientes te van reclamando y luego cuando toca no te lo esperas –explica-. Pero sí, sí, estoy muy contento porque es gente muy humilde y trabajadora que se lo merecen».

La ONCE repartió también otros 35.000 euros en Jerez y Tarifa respectivamente por lo que ha repartido 420.000 euros entre las provincias de Sevilla y Cádiz y ha llevado el resto de premios a Cantabria, Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana.

El sorteo de este miércoles estaba dedicado a las personas mayores dentro de la serie monográfica de cupones ‘Hablando en sénior’ que la ONCE dedica esta semana a los más mayores, en colaboración con la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), y la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), dentro de los actos la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores.