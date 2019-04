Se cae otra rama en el Alcázar en horario de visitas sin causar víctimas El árbol es del mismo tipo del que provocó la muerte de un hombre el pasado verano por un desprendimiento

Elena Martos @Elena_Martos Sevilla Actualizado: 29/04/2019 12:45h

Una rama de gran tamaño se cayó la tarde de ayer en el Real Alcázar de Sevilla en horario de apertura provocando un gran revuelo entre los visitantes que estaban en el monumento. Por suerte, el suceso no causó víctimas, pero sí desconcierto, pues ocurrió en el pasillo de acceso al Patio del León, el mismo lugar donde hace casi un año otro desprendimiento hirió a siete personas y fue la causa del fallecimiento de una octava.

Según confirman a ABC fuentes municipales, el ejemplar no es el mismo, pero sí de la misma especie. De hecho, es el que está situado justo al lado, aunque esta vez la rama se cayó hacia el parterre y no hacia la entrada, donde en ese momento había algunas personas. El suceso ha generado preocupación entre los gestores y los trabajadores del conjunto palaciego, pues tras lo ocurrido el año pasado, el Ayuntamiento decidió reforzar las medidas de seguridad del arbolado del Alcázar y autorizó distintas actuaciones en los ejemplares de mayor porte. Sin embargo, todo este plan de prevención no sirvió para diagnosticar el mal estado de salud del árbol, una «Ceiba Speciosa», que es originaria de la selva Sudamericana y es también conocida como palo borracho.

Las fuentes consultadas aclararon que «la rama era de menor tamaño y se cayó sin provocar daños materiales ni personales». También recordaron que este espécimen se sometió a principios de año a una poda selectiva y un apantallamiento, que consistió en asegurar todas las ramas que dan al pasillo para evitar los desprendimientos hacia ese lado que es por el que pasan los visitantes. Igualmente recordaron que «las inspecciones que se han realizado no han desvelado de ninguna patología, tampoco hay signos de que la rama o el tronco estuvieran afectados». Eso mismo ocurrió la otra vez, cuando no se pudo deducir la razón de la caída, aunque sí se ha comprobado que ha coincidido con un régimen meteorológico parecido, con periodos de lluvias y días de mucho calor.

El Consistorio realiza revisiones periódicas de los jardines que llevan a cabo con un dispositivo especial y el personal propio de la casa. De hecho, el pasado enero se inició una campaña de poda de los ejemplares más longevos para consolidar su estructura y volumen y reducir, además, el posible riesgo de caídas de ramas. Estos trabajos contaron con una inversión exacta de 183.484 euros, como anunciaron en su día fuentes municipales. En total se actuó sobre 187 árboles de hasta 22 especies distintas, entre las que está el palo borracho.