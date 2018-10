SUCESOS Otro hombre denuncia en Sevilla el robo de un Rolex de 10.000 euros por el «abrazo cariñoso» La ladrona, una mujer joven y bien vestida, le saludó en la calle San Luis efusivamente diciendo que lo conocía

Se suceden en Sevilla los robos de relojes de alta gama por el método del «abrazo cariñoso».En un intervalo de tres días se han producido dos robos por ese sistema, uno en Carretera Amarilla y otro en la Alameda. Las víctimas son, por regla general, personas de entre 65 y 80 años.

El pasado día 22 de octubre robaron un Rolex de oro y diamantes valorado en 24.000 euros a un hombre de 77 años que estaba aparcando en un concesionario del Polígono Carretera Amarilla. Bajó la ventanilla porque una mujer joven requirió su atención con el argumento de que le conocía. «¿No te acuerdas de mí, soy la hija de tu amigo...? No había terminado de hacer la pregunta cuando me puso la mano en el brazo, que aún tenía en el volante y me dio un tirón al reloj. No me dio tiempo de reaccionar ni de salir corriendo detrás de ella porque aún tenía el cinturón de seguridad puesto», relata la víctima.

Tres días después, el 25 de abril, le tocó el turno a un médico de 71 años, al que por el mismo método le han robado un Rolex valorado en 10.000 euros. Él ha querido contar su caso «para que no vuelva a pasarle a nadie más». Se trata de Fernando Enrique Castelló de Mora, que ha presentado una denuncia por esos hechos en la Comisaría de la Policía de la Alameda. «Estaba con mi hija en un establecimiento de la calle San Luis cuando me llamaron al teléfono móvil. Salí de la tienda para hablar con tranquilidad y debió ser en ese momento cuando los ladrones pasaron en coche junto a mí y vieron que llevaba un Rolex», explica Fernando.

«Poco después se me acercó una mujer de unos 20 años, me hacía señas con las manos y me decía: “¿Qué tal? ¿Cómo estás» ¡Que de tiempo sin verte! ¿Por que no me llamas?”. Me cogió el brazo y yo le pedí amablemente que me dejara, que estaba hablando por teléfono», relata este médico, que llegó a pensar que pudieran conocerse de la consulta o del sindicato Csif, al que ha representado durante años.

Castellano fluido

Al principio, Fernando creyó que la mujer que le saludaba efusivamente era española porque hablaba un castellano fluido, pero cuando continuó haciéndole preguntas percibió un acento de la Europa del Este, «quizá rumana». La mujer tenía entre 18 y 20 años, 1,60 de altura, pelo largo castaño, piel blanca... una descripción muy parecida a la de la mujer que sustrajo otro Rolex en Carretera Amarilla con la misma técnica.

Sin embargo, el tono amistoso de la mujer cambió repentinamente cuando le propuso tener relaciones sexuales orales. «Me di cuenta entonces de que era una estafadora. Intenté meterme en la tienda pero ella me dio un tirón del brazo y me empujó hacia atrás. La ladrona huyó a toda prisa en dirección a la plaza de San Marcos, donde supongo que tendría compinches para escapar en coche».

Para Fernando, el reloj sustraído con violencia «no sólo tiene un valor económico, sino también un valor sentimental, porque mi mujer me lo regaló hace once años cuando cumplí 60 años». Según esta víctima, tras comunicar la sustracción con violencia del reloj en la tienda donde lo compró, «me dijeron que el mismo día se habían producido otros robos similares de relojes Rolex».

Ronda de los Tejares y El Porvenir

A preguntas de ABC sobre el número de robos de relojes de alta gama que se habrían producido en Sevilla en los últimos seis meses por el mismo método, la Policía Nacional asegura que por ahora sólo le constan esas dos denuncias presentadas en las comisarías de la Alameda y de la avenida de la Cruz del Campo. ABC ya informó en agosto de robos similares en Sevilla, uno de ellos en la Ronda de los Tejares de Triana y otro en el ambulatorio de El Porvenir.

Los ladrones juegan con la buena educación de las personas, que al principio no se atreven a decir directamente que no se conocen de nada; con el factor sorpresa, ya que después de tanta muestras de efusividad terminan dando un tironazo de la muñeca; y con la seguridad de que gran parte de las víctimas no pueden lanzarse a correr detrás de ellos o, de poder hacerlo, no quieren hacerlo por temor a recibir una paliza o a ser heridos por arma blanca.