GRANDES SUPERFICIES Palmas Altas: lista de tiendas y restaurantes del que será el mayor centro comercial y de ocio de Sevilla El grupo Lar, que tiene comercializado más del 70%, trae a este centro marcas que aún no han aterrizado en Sevilla

María Jesús Pereira

Cuando se ha cumplido un año de obras en la parcela de 123.000 metros cuadrados que acogerá el centro comercial y de ocio Palmas Altas, ya se ha comercializado más del 70% del complejo, por el que han apostado firmas como Primark, Mercadona, Mediamarkt o Zara. El que será el mayor centro comercial y de ocio de Sevilla, promovido por el grupo Lar, prevé recibir 14 millones de visitantes al año.

El centro comercial tendrá 100.000 metros cuadrados de espacios comerciales y de ocio familiar, con cerca de 150 locales. Cerca del 60% de la superficie total se destinará a espacios comerciales y un 40% a restauración, ocio, deporte y zonas verdes.

Lar traerá a Sevilla numerosas enseñas comerciales que aterrizarán por primera vez en la capital andaluza, como los restaurante Five Guys y Brasa y Leña, la tienda de lencería Undiz y los establecimientos de moda Koröshi y Point. Pendiente aún de comercializar el 30% del centro, lgunas de las tiendas, restaurantes y compañías de servicios que abrirán sus puertas en Palmas Altas serán:

Restauración

Mac Donalds, La Piamontesa, The Good Burguer (TGB), K100 Montaditos, Kentucky Fried Chicken (KFC), Volapié, Five Guys, VIPS, Ginos, Bey Kebap, Starbucks, Fridays, Brasa y Leña, y la Cueva de 1900 (cervería), La Campana, Wol to show, Sushi Naroo, Taco Bell y Häagen Daz.

Moda y complementos

Primark, Zara, Pull & Bear, Beshka, Stradivarius, Massimo Duttti, Mayoral, Lefties, Hunkemüller (lencería), Etam (moda íntima mujer),Undiz (lencería para hombres y mujeres), Pandora (joyería), Deichmann (zapatería); Scalpers, Décimas (moda deportiva), SpringfielTiger, Jack & Jones (ropa y calzado para hombres), Salsa, Inside (ropa y calzados), Levis, Tienda Animal, RKS (calzado), JVC (calzado), Amichi, José Luis (joyería), Awlab (moda deportiva), Luxenter, Punto Roma, Point, Koröshi y las tiendas de moda deportiva Foot Locker, JD Sports y Sprinter.

Salud y Belleza

Multiópticas, Solóptical, las perfumerías Druni y Primor, Ebanni (peluquería), Flap (complementos de peluqería) y Rituals.

Hogar

Zara Home y Don Regalón

Alimentación

Mercadona, Belros y Lovit

Cultura y Ocio

Cines Yelmo y Urban Planet

Servicios

Farmacia y una administración de lotería.

Automoción

Concesionario Mercedes Benz.

Tecnología

Mediamarkt, The Phone House, Orange y Movistar.

Juguetería

Juguettos

Plano de los nuevos accesos que está construyendo el grupo Lar en el centro comercial Palmas Altas, cuyo nombre se presenta este jueves en Sevilla - ABC

Comienzan a ejecutarse los accesos

Han comenzado ya también las obras de los nuevos accesos al centro comercial, autorizados por el Ministerio de Fomento, la Gerencia de Urbanismo, la Dirección General de Tráfico y la Demarcación de Carreteras. Lar invertirá seis millones de euros en los accesos, que incluirán dos rotondas nuevas para distribuir el tráfico hacia la avenida de La Raza y evitar los taponamientos. También se crearán nuevos accesos, como los previstos desde la SE-30 y desde La Raza, así como una pasarela peatonal que conectará el centro comercial de Palmas Altas con Los Bermejales.

La ejecución de este centro comercial generará 4.800 puestos de trabajo, de los que 1.500 será en Sevilla y su entorno, fundamentalmente personal de construcción, asesores, técnicos... Una vez que el centro comercial esté en funcionamiento, dará empleo a 1.500 personas de forma directa y a 1.800 de forma indirecta, ya que se generarán empleos en sus más de 200 establecimientos comerciales, empresas proveedores, de logística, mantenimiento, jardineros, etcétera.