Sevilla Un paralítico se da a la fuga tras atropellar con su silla de ruedas a una anciana en el Virgen del Rocío La mujer, de 82 años, acompañaba a su marido al médico y fue embestida en el suelo varias veces

Amalia F.Lérida Sevilla Actualizado: 24/01/2020 07:50h

Una mujer de 82 años de edad que acompañaba a su marido al médico el pasado mes de diciembre, fue atropellada por un hombre minusválido que iba en una silla de ruedas eléctrica cuando iba a entrar en el ascensor del edificio de consultas externas del Virgen del Rocío.

En ese momento, fue embestida por detrás, y varias veces ya en el suelo, por una silla que su dueño no controlaba pero que, eso sí, al final, se dio a la fuga. La mujer, que es de Sevilla, y de economía media baja, estaba en perfecto estado de salud y a hora sufre lesiones en la pelvis y en las piernas.

A este hombre minusválido lo está buscando la Policía y se sabe que es grueso, moreno, y que la silla de ruedas es de color rojo. Tiene unos 70 años.

El abogado de la víctima, Fernando Osuna, ha relatado que parece ser que el impacto fue casual al entrar en uno de los ascensores de consultas externas y que por un descuido del minusválido se le fue la silla de ruedas eléctrica contra la anciana y no pudo evitar la colisión, tirándola al suelo.

«Lo peor fue que no supo o no pudo parar el vehículo y siguió impactando varias veces contra la señora, eso le produjo complicadas lesiones de las que aún está en tratamiento la anciana. Los golpes fueron severos y no se sabe por qué no podía detener la silla eléctrica. Pudo ser que perdiera los nervios el paralítico por un ataque de ansiedad o por enfado al no haber evitado la colisión, pero la silla seguía golpeando a la anciana», relata Osuna.

Había varias personas en la inmediaciones y también un celador. Tanto la Policía Nacional como el propio hospital están buscando a esas personas, que serán unos buenos testigos para el juicio.

Las personas atendieron a la lesionada por el impacto y golpes posteriores y no salieron corriendo detrás del agresor, lo que dio lugar a que el paralítico desapareciera del lugar.

A través de las cámaras del hospital se va a poder localizar al causante de las lesiones, además de los testigos que hay.

Osuna recuerda que el Código Penal castiga estos hechos como constitutivos de un delito de lesiones imprudentes o intencionadas con penas privativas de libertad, además de las indemnizaciones que tendrá que pagar el discapacitado a la anciana.

Es importante comprobar si, tras el primer impacto con el carrito a la anciana, los demás golpes fueron imprudentes, por no poder controlar al vehículo, o fueron fruto del estado de ofuscación que tuvo el agresor al ver que se hallaba en una situación comprometida.

«Es grave lo que ocurrió al final, el ocupante de la silla de ruedas huyó del lugar, dejando a la anciana tirada en el suelo y en un estado lamentable, desentendiéndose del daño que había realizado», termina el letrado.