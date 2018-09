La parodia de Los Morancos sobre los másteres a ritmo de «Malamente» de Rosalía El dúo humorístico vuelve a lanzar un videoclip con un tema candente repasando las irregularidades de los títulos universitarios

M.J. Lora

El dúo sevillano Los Morancos lo ha vuelto a hacer. Dado el éxito cosechado en la plataforma Youtube con sus alocadas parodias tratando temas de máxima actualidad, no podía pasar desapercibida la polémica de los diferentes másteres que salpica al Congreso. Y cómo no, de nuevo no dejan pasar la oportunidad con una canción del top nacional en estos momentos: «Malamente», de Rosalía.

Los humoristas hacen suyo el videoclip de la cantante catalana creando su propia atmósfera, con elementos muy similares del mismo pero siempre en clave de humor y tocando un tema como el de las irregularidades en los másteres, que se cobró la última dimisión de la que fuera ministra de Sanidad, Carmen Montón.

Con letra de Lolo Seda y los propios Morancos, arrancan con frases como: «Por si aún no te enteraste/hay revuelo en el Congreso/porque algunos tienen másters/sin haber hecho la ESO/Malamente ¡Tras, tras! Muy mal, muy mal, muy mal/Trolas y más trolas, ojú qué malamente».

«En las tapas de yogures ya puede tocarte un máster», señala el dúo cómico mientras parodian el videoclip de Rosalía subiéndose a camiones o a grúas o limpiando un tatuaje en la barriga a un torero. Además, comentan uno a uno a los autores de los másters irregulares: «Empezó la Cifuentes, Casado después y seguía la lista, la ministra, qué artista y qué vista para el compadreo. ¡No veas qué mamoneo! ¡Esto es un cachondeo!».

«Mira, lo estáis haciendo, muy malamente. ¡Tras, tras! Trolas y más trolas», cantan a dúo. En la misma descripción señalan que «la actualidad política no deja de darnos argumentos para nuevos videoclips. En esta ocasión le ha tocado a 'Los Masters', que aunque al oírlo podrías confundirte con el título de alguna película de Marvel, lo único que comparten son los 'villanos'», recalcan.