Política municipal El Partido Popular carga contra Espadas por la «extrema suciedad de las calles de Sevilla» Beltrán Pérez limpia con estropajo el suelo de la Plaza Nueva y anuncia una propuesta de reorganización de Lipasam para el próximo pleno

Eduardo Barba @edubarbaramos Sevilla Actualizado: 05/09/2019 14:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La falta de limpieza de Sevilla capital vuelve a estar en primera línea de actualidad. Las denuncias recurrentes de la oposición han tenido este jueves un hito relevante en un acto público del portavoz del grupo municipal del PP, Beltrán Pérez, que ha convocado a los medios en el mismo centro neurálgico de la ciudad para mostrar «in situ» el grado de suciedad de las calles y la dejadez por parte del Ayuntamiento para solucionarla.

En la misma Plaza Nueva, Pérez ha limpiado con estropajo y quitagrasas un par de baldosas ennegrecidas por la mugre acumulada de este emblemático lugar de capital hispalense. Una vez aflorada su blancura original tras unos segundos frotando, el concejal popular ha denunciado la «situación de suciedad extrema que sufre Sevilla, la peor de los diez últimos años», a la que los populares quieren poner freno con una propuesta que van a llevar al próximo pleno.

«Si esta es la suciedad acumulada en el mismo corazón de Sevilla -ha expuesto Pérez-, prácticamente delante del despacho del alcalde, cómo no estarán los barrios de la ciudad a los que Juan Espadas ni siquiera va. Esto es mugre acumulada durante meses en uno de los lugares más céntricos y transitados. Es suciedad extrema en el corazón de la ciudad, con lo que se pueden imaginar cómo están los barrios si el Centro se encuentra de esta manera. Al PP llegan numerosas quejas vecinales a diario, a diario, pero el alcalde socialista no sabe responder y el problema persiste».

El portavoz popular ha pedido al gobierno municipal socialista que «deje de una vez de culpar a los vecinos y no hable más del incivismo de los sevillanos y de que ese es el motivo de la suciedad, como van diciendo o señalando en las encuestas que hacen. No se trata de incivismo, o al menos no sólo de eso, sino que la gestión de la empresa municipal de limpieza es un fracaso y las calles están cada vez más sucias. Hay sitios donde ya se está generando un problema más grave de salud pública, de hecho». «Espadas es incapaz de mantener la ciudad limpia con las arcas municipales llenas. Lo que es incívico es un gobierno que culpa a otros de su propia incapacidad», ha destacado Pérez.

«No se puede seguir culpando a los propios sevillanos de la mugre que tienen las calles»

El edil ha abundado en que «no se puede seguir culpando a los propios sevillanos de la mugre que tienen las calles, sino que la cuestión es que no se limpia bien y ya no se baldean las calles, que es lo que de verdad eliminaría esta suciedad ya incrustada de meses. Las barredoras dispersan la suciedad o pasan demasiado rápido, pero no sirven para quitar esto, como se ve en la misma Plaza Nueva».

Ante el «sonado fracaso de Espadas y su equipo en todos los ámbitos de la limpieza, desde el baldeo al lavado exterior de los contenedores, el reciclaje o los talleres», el PP ha anunciado una propuesta para el próximo pleno municipal, el de este mes de septiembre, para que se reorganice la empresa de limpieza local, Lipasam, y el trabajo «sea más eficaz y racional, que se aproveche mejor lo que hay y las calles se limpien de una vez».

Contra «el autobombo»

«Se trata de una propuesta constructiva -ha agregado- para que Lipasam funcione mejor y nos olvidemos ya de tanto autobombo en esas encuestas que ellos mismos hacen. Ahí salen cada vez mejor valorados, pero cuando preguntan a los sevillanos, la nota en limpieza es cada vez peor. Hay que cortar con este problema cada vez más agudizado y tomar medidas como las que va a plantear el PP para rediseñar la empresa y que ésta funcione mejor».

La propuesta de los populares reclama al gobierno municipal que «asuma el compromiso de elaborar una nueva programación de las labores de limpieza en todos los distritos de la ciudad, incrementando la frecuencia y aplicando planes de choque en aquellas zonas que así lo demanden», así como «programar baldeos periódicos para evitar que la suciedad se adhiera al suelo» y «realizar labores periódicas de desinsectación y desratización para evitar que proliferen plagas de insectos y roedores». En cuanto a la empresa Lipasam en sí, el PP pide «reorganizar el personal del servicio de limpieza municipal para dotar a todos los barrios con equipos fijos de limpieza que permitan desarrollar un servicio de proximidad, un Lipasam de Barrio», así como que «se empleen los recursos públicos en el incremento y modernización de los medios técnicos del servicio de limpieza» y que se elabore un Plan de Campañas de Concienciación con carácter periódico «para el mantenimiento en buen estado de conservación y limpieza de la vía pública y del mobiliario urbano».