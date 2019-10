Política municipal El Partido Popular se opone a la subida del agua en Sevilla «al estar la empresa en superávit» Pérez pide al alcalde «que deje de meterle la mano en el bolsillo a los sevillanos, porque no ha dejado de subirle los impuestos»

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha reiterado este miércoles que su formación va a «oponerse en la calle a la subida del agua». «Votamos en contra en el consejo de Administración de Emasesa -ha indicado-, porque no puede permitirse que un alcalde quiera subir un 7% el agua a todos los sevillanos cuando esa empresa gana 8 millones de euros al año, cuando el dinero que se quiere recaudar no se va a destinar solo a obras sino también a subida de sueldos y a otro tipo de gastos que no justifican bajo ningún concepto una subida de agua en la ciudad de Sevilla».

En este sentido, Pérez ha expuesto que «el PP no aceptará bajo ningún concepto una subida de la tarifa de agua a cientos de miles de sevillanos, sobre todo con una empresa de aguas en superávit, en 2018 tuvo más de 8 millones de euros». «A un bien de primera necesidad, Juan Espadas quiere meterle un 7% más. El agua ya es cara y aquí no hay distinción de renta, aquí no hay distinción de personas que ganen más o ganen menos, aquí solo hay voracidad de un alcalde que ya ha subido suficientemente los impuestos y al que no le vamos a consentir que suba un 7% el agua», ha destacado Pérez, añadiendo que votaron en contra en el consejo de Emasesa y harán lo mismo en el pleno. «Y si es necesario saldremos a la calle para defender que no se suba el agua ni ningún otro impuesto, tasa o precio público en la ciudad de Sevilla, porque este alcalde ya nos ha metido demasiado la mano en el bolsillo y quiere metérsela a cientos de miles de ciudadanos y no lo vamos a consentir», ha subrayado el popular.

«El PP no será cómplice de ningún tipo de subida de impuestos o de tasas en un Ayuntamiento que todos los años devuelve dinero a los bancos porque es incapaz de gastárselo y en una época de bonanza. Creo que toca el momento de devolverle a los ciudadanos el esfuerzo hecho en los últimos años en forma de bajada de impuestos», ha señalado el portavoz popular, recordando que «el PP se opondrá a cualquier subida de tasas que plantee el alcalde al tener el Ayuntamiento recursos financieros infrautilizados».

En este sentido, el popular ha incidido en que su partido «seguirá con su oposición útil y responsable». «Seguiremos trabajando para reducir los impuestos y tasas -ha agregado Pérez- que pagan los sevillanos, que desde 2016 han sido incrementados por el alcalde, algo que no beneficia al crecimiento económico y la creación de empleo. Sevilla requiere un marco fiscal amable para vivir y que atraiga población e inversión, y que propicie la creación de empleo, para situar a nuestra ciudad en la posición que merece junto a otras capitales españolas y europeas».