Política fiscal El Partido Popular plantea un paquete de rebajas de impuestos para apoyar las ordenanzas fiscales de 2020 Beltrán Pérez acusa a Juan Espadas de inmovilismo y aboga por «tomar la iniciativa para que Sevilla sea atractiva para los inversores» y «competitiva»

Eduardo Barba @edubarbaramos Sevilla Actualizado: 24/09/2019 14:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Partido Popular del Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este artes una batería de medidas tributarias que va a poner sobre la mesa del gobierno municipal socialista como oferta para otorgar su apoyo de cara a la aprobación de las ordenanzas fiscales de 2020, que se empezarán a negociar en breve. El portavoz de los populares en la capital, Beltrán Pérez, ha recalcado que la propuesta fiscal es «una manera de tomar también la iniciativa en este asunto, como el PP ha hecho ya con el arbolado o la limpieza de la vía pública, ante la falta de acción del equipo de Juan Espadas, que lleva ya más de cien días del nuevo mandato sin que se le vea aparecer y con una gestión que brilla por su ausencia». «La ciudad va a la deriva, sin modelo ni rumbo, y es necesario que se tomen decisiones como las de materia fiscal para subirse al carro de las capitales más competitivas y reactivar la economía y la creación de empleo con decisiones que favorezcan la inversión y den seguridad, que es lo contrario de lo que están haciendo los socialistas, quienes ya dieron marcha atrás cuando anunciaron que iban a aprobar un presupuesto para este año y tres semanas después proclamaron justo lo contrario, que prorrogaban las cuentas del ejercicio pasado», ha subrayado Pérez.

El portavoz de los populares, de este modo, ha desgranado su planteamiento fiscal y sus propuestas de reformas para incluir en las próximas ordenanzas, sustentadas en tres iniciativas esenciales y concretas que deben «hacer Sevilla atractiva para los inversores y poder generar riqueza bajando impuestos». La primera, una reducción del 14,74% del IBI no residencial, el de los tipos diferenciados (bares, locales, comercios, naves...), una medida que tendría un coste de 5 millones de euros al año, los que dejarían de recaudarse, pero que «colocaría a Sevilla en la media de las grandes capitales españolas, no al frente pero al menos en la media, ya que ahora está muy atrás». Esta rebaja en el Impuesto de Bienes Inmuebles de carácter no residencial se sumaría a las ya ejecutadas en el de carácter residencial en los ejercicios 2017 y 2018, que supusieron un 8% menos y fueron impulsadas por Ciudadanos (el 3% en 2017) y PP (el 5% en 2018) como condiciones para que Espadas pudiese aprobar sus ordenanzas fiscales. El IBI no residencial redundaría en «claros beneficios para negocios y empresas, que encuentran en otras ciudades españolas, andaluzas o hasta del área metropolitana mejores condiciones para invertir que en Sevilla capital, cuya política tributaria lastra a las empresas».

La bajada del IBI no residencial «redundaría en claros beneficios para negocios y empresas, que aquí tienen muchas trabas»

La otra segunda rebaja fiscal que plantea el PP es la de la eliminación de las plusvalías en las transmisiones mortis causa, por fallecimiento, ante la que el principal partido de la oposición pide una «supresión total en tres años», a razón de un 33,3% por ejercicio entre 2020 y 2023. Esta iniciativa conllevaría un coste de 9 millones de euros y «la posibilidad de heredar un inmueble con muchas menos trabas y ofreciendo la oportunidad de reactivar ese mercado, que ahora genera tantos problemas».

Por otro lado, Pérez apuntó como tercera propuesta una bajada en el coeficiente del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del 15% de media para «atraer a las grandes empresas, las que más facturan y que son también las que más empleo generan, que hacen mucha falta en Sevilla y siguen teniendo demasiados obstáculos». Este plan supondría un coste de 2,9 millones de euros y «un reclamo clarísimo para grandes inversiones que ahora mismo prefieren otros destinos ante tanta carga tributaria, de las mayores de España, lo que no hace precisamente de la capital de Andalucía un lugar competitivo y que atraiga a inversores, sino todo lo contrario».

Más eficiencia y «cálculos reales»

Los populares han señalado que el coste global de sus propuestas fiscales, que ya fueron expuestas durante la última campaña electoral como parte del programa popular, las tres principales y otras de carácter secundario «pero igualmente relevantes y con gran capacidad de reactivación económica», es de 23,6 millones, siendo de 17,6 el primer ejercicio. «Este dinero se compensaría sin problema alguno con mayor eficiencia en la recaudación y con un cálculo real de la ejecución presupuestaria de cada año, porque se señalan más de 1.000 millones y luego sólo son capaces de gastar 850. Si se quedan todos los años sin ejecutar más de 150 millones, la mitad de ellos de inversiones, ¿por qué no devolvérselo a los sevillanos en forma de bajada de impuestos? La regla es clara y funciona siempre, si se bajan los impuestos se genera riqueza, inversión y empleo. Es la hora de hacerlo, ya que se anuncia un ciclo restrictivo en la economía y debe coger a Sevilla preparada y con opciones de ser una ciudad competitiva».